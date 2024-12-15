ФИФА возложила на подрядчика вину за показ карты Украины без Крыма

«Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности приняли меры по удалению изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся», — говорится в ответном письме руководителя направления взаимодействия с ассоциациями — членами ФИФА Эльхана Мамедова, которое опубликовано на сайте УАФ.