ФИФА возложила на подрядчика вину за показ карты Украины без Крыма

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) возложила на внешнего подрядчика вину за то, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, на которой Крым не является частью Украины.
Ранее на сайте ФИФА было опубликовано видео о процедуре жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира, на котором отмечали команды, которые не могут встретиться по политическим причинам. На показанной карте Крым был отмечен как территория, не принадлежащая Украине. Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила письмо с жалобой в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Граффстрема и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса.
«Инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной — внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг. Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги для разрешения ситуации, в частности приняли меры по удалению изображения из обращения. Кроме того, мы проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся», — говорится в ответном письме руководителя направления взаимодействия с ассоциациями — членами ФИФА Эльхана Мамедова, которое опубликовано на сайте УАФ.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.