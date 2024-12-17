На ЧМ по футболу в Саудовской Аравии запретят распивать алкоголь

Отмечается, что в ФИФА извлекли уроки чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда первоначально организации удалось добиться права на продажу пива, однако, по данным СМИ, за два дня до старта турнира под давлением правящей семьи Аль-Тани разрешение было снято. После этого ФИФА пришлось заплатить около 40 миллионов фунтов стерлингов компенсации пивоваренной компании.