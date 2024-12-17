На ЧМ по футболу в Саудовской Аравии запретят распивать алкоголь

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Болельщикам запретят распивать алкоголь на стадионах во время чемпионата мира по футболу 2034 года в Саудовской Аравии, сообщает The Guardian.
По информации источника, представители Международной федерации футбола (ФИФА) не планируют обсуждать с оргкомитетом соревнований вопрос продажи пива на матчах турнира в обход местного законодательства.
Отмечается, что в ФИФА извлекли уроки чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда первоначально организации удалось добиться права на продажу пива, однако, по данным СМИ, за два дня до старта турнира под давлением правящей семьи Аль-Тани разрешение было снято. После этого ФИФА пришлось заплатить около 40 миллионов фунтов стерлингов компенсации пивоваренной компании.
В среду конгресс ФИФА утвердил Саудовскую Аравию местом проведения чемпионата мира 2034 года. СМИ сообщали, что мировое первенство может быть перенесено на январь.