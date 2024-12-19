«Молился, чтобы мяч попал мне в лицо». Мартинес вспомнил свой сейв в финале ЧМ-2022

«Клянусь, я делал сейвы и покруче, но ни один из них не был настолько важным, как этот. Когда был нанесён удар, я взмолился: “Пожалуйста, пусть мяч прилетит мне прямо в лицо”, — приводит слова Мартинеса французское онлайн-издание RMC Sport.