Чернышенко: сборная России может принять участие в отборе к ЧМ-2030

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский футбольный союз проработал стратегию, согласно которой сборная России по футболу может принять участие в отборочных турнирах к Чемпионату мира 2030 года, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Здесь самое главное нашим сборным сохранять форму и соревновательную практику. Такое поручение президент нам дал. Российский футбольный союз проработал стратегию, по которой они ставят себе цель — участие нашей сборной в Чемпионате мира по футболу в 2030 году. Для этого в отборах они должны начать участвовать в 2028-м. Мне кажется, что это может произойти раньше», — сказал зампред правительства.
Он подчеркнул, что Россия была и будет неотъемлемой частью мирового спорта, без нее любые спортивные соревнования не будут считаться полноценными.