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В России официально покажут все матчи ЧМ-2026 по футболу

В России официально полностью покажут чемпионат мира по футболу 2026 года.

Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Все матчи турнира будет эксклюзивно транслировать «Матч ТВ». Турнир пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал новость об официальном праве транслировать ЧМ-2026 в России.

«Самый масштабный Чемпионат мира по футболу в истории — только для зрителей Матч ТВ! Впервые Чемпионат мира пройдет в трёх странах и впервые в финальном этапе примут участие 48 сборных.

Благодаря изменению формата турнира количество матчей увеличилось более чем в полтора раза, до 104 матчей и все они будут показаны на наших каналах и на цифровых платформах! Без лишней скромности, справиться с таким объемом футбольных матчей и обеспечить показ на высочайшем уровне сможет только наш канал.

Чемпионат мира по футболу — это такое глобальное событие, которое приковывает внимание не только футбольных болельщиков, а даже тех, кто в иное время спортом особо не интересуется. Весь мир будет обсуждать голы, яркие победы и обидные поражения, колоритных болельщиков и атмосферу футбольного праздника.

Так что, в любом случае, мы знаем, что вы будете делать летом 2026-го года: смотреть Матч ТВ и следить за ходом Чемпионата мира по футболу FIFA 2026!».