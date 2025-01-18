Президент ФИФА Инфантино встретился с Трампом

«Для меня было честью встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго (частной резиденции Трампа. Прим. “Чемпионата”) во Флориде в преддверии его предстоящей инаугурации. Мы обсудили клубный чемпионат мира по футболу, который пройдёт этим летом, и чемпионат мира по футболу 2026 года — два поистине глобальных турнира, в проведении которых Соединённые Штаты будут играть ключевую роль.



Спасибо вам, господин президент, за то, что уделили время и поддержите ФИФА в ближайшие месяцы. Америка рада гостям со всего мира, а футбол объединяет весь мир!» — написал Инфантино в социальной сети.