Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент ФИФА Инфантино встретился с Трампом

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Соцсети

«Для меня было честью встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго (частной резиденции Трампа. Прим. “Чемпионата”) во Флориде в преддверии его предстоящей инаугурации. Мы обсудили клубный чемпионат мира по футболу, который пройдёт этим летом, и чемпионат мира по футболу 2026 года — два поистине глобальных турнира, в проведении которых Соединённые Штаты будут играть ключевую роль.

Спасибо вам, господин президент, за то, что уделили время и поддержите ФИФА в ближайшие месяцы. Америка рада гостям со всего мира, а футбол объединяет весь мир!» — написал Инфантино в социальной сети.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Привычный формат турнира будет изменён: национальные команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, где каждая сыграет по три матча на групповом этапе. Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших третьих мест выйдут в стадию плей-офф.

Основная часть матчей состоится в США, где пройдут 60 из 80 игр, включая все стадии с ¼ финала и далее. В Канаде и Мексике будут проведены по 10 матчей.