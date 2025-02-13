В Мексике чиновников отстранили за вымогательство билетов на ЧМ-2026

Сообщается, что Хонатана Мендосу Исерте и Мигеля Новоа Гомеса из Национального института прозрачности, доступа к информации и защиты персональных данных (INAI) отстранили на время расследования по жалобе Мексиканской федерации футбола (FMF) за вымогательство билетов на открытие чемпионата мира в обмен на снижение экономических санкций за внедрение Fan ID, поскольку оно не соответствовало закону о защите персональных данных.