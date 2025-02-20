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В Марокко используют дроны для контроля над строительством объектов к ЧМ-2030 по футболу

Дроны производят фото- и видеосъемку, данные которых затем передаются территориальным органам власти для анализа ситуации, оценки темпов и качества выполнения проектов.

Источник: пресс-центр инжинирингового центра автономной энергетики МФТИ

РАБАТ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти марокканского региона Касабланка-Сеттат начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для наблюдения за ходом работ по восстановлению, расширению и реконструкции автомагистралей, национальных дорог и других объектов, осуществляемых в рамках реализации проектов по подготовке к чемпионату мира 2030 года по футболу.

Дроны задействованы в мониторинге работ в провинциях Беррашид, Нуасер и Медиуна, сообщает информационный портал Hespress. Они производят фото- и видеосъемку, данные которых затем передаются территориальным органам власти для анализа ситуации, оценки темпов и качества выполнения проектов. К числу важнейших работ относится модернизация инфраструктуры вокруг международного аэропорта Мухаммеда V и дорог, соединяющих его с будущим «Большим стадионом» в Бенслимане (близ Касабланки).

Наряду с этим власти региона Касабланка-Сеттат совершают внезапные визиты с проверками на места строек.

Касабланка — крупнейший мегаполис и финансово-экономическая столица Марокко — наряду с еще пятью городами королевства (Агадиром, Марракешем, Рабатом, Танжером и Фесом) примет матчи чемпионата мира.

Ранее Международная федерация футбола утвердила проведение матчей чемпионата мира 2030 года в шести странах на трех континентах. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко. Первые три игры чемпионата мира примут Аргентина, Парагвай и Уругвай. Матчи мирового первенства впервые пройдут на разных континентах.