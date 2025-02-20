В Марокко используют дроны для контроля над строительством объектов к ЧМ-2030 по футболу

Дроны задействованы в мониторинге работ в провинциях Беррашид, Нуасер и Медиуна, сообщает информационный портал Hespress. Они производят фото- и видеосъемку, данные которых затем передаются территориальным органам власти для анализа ситуации, оценки темпов и качества выполнения проектов. К числу важнейших работ относится модернизация инфраструктуры вокруг международного аэропорта Мухаммеда V и дорог, соединяющих его с будущим «Большим стадионом» в Бенслимане (близ Касабланки).