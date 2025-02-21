Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на ЧМ

Травма лидера
26 января казахстанец Бахтиер Зайнутдинов вышел на замену в матче чемпионата Турции, отыграв около 20 минут за «Бешикташ» против «Антальяспора». После чего полузащитник ни разу не появлялся на поле.
Как оказалось, игрок получил травму подколенного сухожилия в верхней части и отправился лечиться в Испанию. Был даже риск хирургического вмешательства. Однако накануне Зайнутдинов приступил к тренировкам в турецком клубе, восстановившись от повреждения, информирует Haber Kartalı.
Отбор к ЧМ
Стоит отметить, что в скором времени для Казахстана стартует важный отборочный турнир к чемпионату мира по футболу 2026 года. 23 марта подопечные Алиева отправятся в Британию, чтобы сыграть с Уэльсом, а три дня спустя их ждет очередной выезд в Лихтенштейн.
Зайнутдинов является лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. На его счету 14 голов за национальную команду. Ближайшим преследователем из ныне играющих футболистов является Абат Айымбетов, отличившийся девять раз в официальных матчах.