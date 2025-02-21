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Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на ЧМ

Сборная Казахстана по футболу может серьезно усилиться перед первыми официальными играми под руководством нового тренера Али Алиева, передают Vesti.kz. Хорошие новости пришли из Турции.

Источник: КФФ

Травма лидера

26 января казахстанец Бахтиер Зайнутдинов вышел на замену в матче чемпионата Турции, отыграв около 20 минут за «Бешикташ» против «Антальяспора». После чего полузащитник ни разу не появлялся на поле.

Как оказалось, игрок получил травму подколенного сухожилия в верхней части и отправился лечиться в Испанию. Был даже риск хирургического вмешательства. Однако накануне Зайнутдинов приступил к тренировкам в турецком клубе, восстановившись от повреждения, информирует Haber Kartalı.

Отбор к ЧМ

Стоит отметить, что в скором времени для Казахстана стартует важный отборочный турнир к чемпионату мира по футболу 2026 года. 23 марта подопечные Алиева отправятся в Британию, чтобы сыграть с Уэльсом, а три дня спустя их ждет очередной выезд в Лихтенштейн.

Зайнутдинов является лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана. На его счету 14 голов за национальную команду. Ближайшим преследователем из ныне играющих футболистов является Абат Айымбетов, отличившийся девять раз в официальных матчах.

Казахстан