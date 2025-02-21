Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на ЧМ

Стоит отметить, что в скором времени для Казахстана стартует важный отборочный турнир к чемпионату мира по футболу 2026 года. 23 марта подопечные Алиева отправятся в Британию, чтобы сыграть с Уэльсом, а три дня спустя их ждет очередной выезд в Лихтенштейн.