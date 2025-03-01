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Глава ФИФА заявил, что Трамп не просил рассмотреть допуск сборной России к чемпионату мира

Мировое первенство 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не просил главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассмотреть возможность допуска сборной России к чемпионату мира 2026 года. Комментарий Инфантино приводит газета The Guardian.

Сборную России не включили в состав участников жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира, которая прошла в декабре. Позднее глава Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что национальная команда сохраняет шансы на участие в отборе.

«Нет, меня не просили об этом, — ответил Инфатино на вопрос, просил ли его Трамп рассмотреть возможность допуска сборной России. — Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол. Но мы хотим, чтобы играли все страны».

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Сборная России из-за отстранения не смогла сыграть в стыковых матчах за выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 года и пропустила отборочный турнир на чемпионат Европы 2024 года.

Матчи первого тура отборочного турнира к чемпионату мира среди европейских сборных пройдут 21—22 марта 2025 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие рекордное количество команд — 48.

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