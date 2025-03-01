Глава ФИФА заявил, что Трамп не просил рассмотреть допуск сборной России к чемпионату мира

«Нет, меня не просили об этом, — ответил Инфатино на вопрос, просил ли его Трамп рассмотреть возможность допуска сборной России. — Я думаю, что есть более важные темы для обсуждения, когда идут переговоры о мире, чем футбол. Но мы хотим, чтобы играли все страны».