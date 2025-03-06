ФИФА может рассмотреть вопрос увеличения числа участников ЧМ-2030

Чемпионат мира 2030 года пройдет на трех континентах. Уругвай примет первый матч, а также проведет церемонию, посвященную столетию первого чемпионата мира, прошедшего в Монтевидео в 1930 году. Аргентина на правах вице-чемпиона мира 1930 года и Парагвай на правах страны, где располагается штаб-квартира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), также примут по одному матчу турнира. Оставшиеся игры будут распределены между Испанией, Португалией и Марокко.