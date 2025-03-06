ФИФА может рассмотреть вопрос увеличения числа участников ЧМ-2030

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вариант увеличения числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 команд, сообщает The New York Times.
По информации источника, с подобным предложением выступил один из организаторов турнира. Расширение может коснуться только этого турнира — в честь столетия первого чемпионата мира по футболу. Отмечается, что предложение вызвало интерес президента ФИФА Джанни Инфантино.
Чемпионат мира 2030 года пройдет на трех континентах. Уругвай примет первый матч, а также проведет церемонию, посвященную столетию первого чемпионата мира, прошедшего в Монтевидео в 1930 году. Аргентина на правах вице-чемпиона мира 1930 года и Парагвай на правах страны, где располагается штаб-квартира Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), также примут по одному матчу турнира. Оставшиеся игры будут распределены между Испанией, Португалией и Марокко.
Ближайший чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных команд.