Неймар исключен из состава сборной Бразилии на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2026

«В последние несколько дней медицинский департамент сборной Бразилии в лице доктора Родриго Ласмара информировал нас о состоянии всех спортсменов, особенно Данило, Неймара и Эдерсона. После проведенных обследований медицинский департамент сборной проинформировал нас о состоянии каждого спортсмена. Поэтому мы вызвали Лукаса Перри, Алекса Сандро и Эндрика», — цитирует Жуниора пресс-служба национальной команды.