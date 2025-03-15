Неймар исключен из состава сборной Бразилии на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2026

Алекс Сандро из «Фламенго», Эндрик из «Реала» и Лукас Перри из «Лиона» были вызваны, чтобы заменить Данило, Эдерсона и соответственно Неймара.
«В последние несколько дней медицинский департамент сборной Бразилии в лице доктора Родриго Ласмара информировал нас о состоянии всех спортсменов, особенно Данило, Неймара и Эдерсона. После проведенных обследований медицинский департамент сборной проинформировал нас о состоянии каждого спортсмена. Поэтому мы вызвали Лукаса Перри, Алекса Сандро и Эндрика», — цитирует Жуниора пресс-служба национальной команды.
Сборная Бразилии 21 марта примет Колумбию, а 26 марта в гостях сыграет против Аргентины.