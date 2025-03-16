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В сборной Казахстана сделали заявление по Зайнутдинову

Полузащитник турецкого «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов прибыл в расположение сборной Казахстана по футболу в преддверии начала отбора к чемпионату мира, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Ранее сообщалось, что лидер национальной команды с высокой долей вероятности пропустит стартовые игры отборочного цикла ЧМ-2026. Однако хавбек прилетел на сборы, где тренерский и медицинский штаб решат его судьбу об участии в матчах.

«Футболист (Зайнутдинов) национальной сборной пройдет дополнительное медицинское обследование. После чего будет решено, будет ли он участвовать в предстоящих встречах», — сообщает КФФ.

Напомним, что Бахтиер с 14 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана.

23 марта подопечные Али Алиева проведут выездную игру с Уэльсом. А уже три дня спустя, 26-го числа, их примет национальная команда Лихтенштейна.

Ранее стало известно, что «Кайрат» сыграет товарищеский матч со сборной Казахстана. Также в команде рассказали о планах на матч с Англией.