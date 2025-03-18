Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Теперь как болельщик»: Месси о пропуске игр отбора к ЧМ

Месси: жаль пропускать важные матчи квалификации ЧМ против Уругвая и Бразилии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Футболист «Интер Майами» Лионель Месси выразил сожаление по поводу того, что не сможет сыграть за сборную Аргентины в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команд Уругвая и Бразилии.

Ранее «Интер Майами» сообщил, что 37-летний Месси получил незначительную травму приводящей мышцы бедра в воскресенье в матче регулярного чемпионата MLS против «Атланты Юнайтед» (2:1). Сроки его восстановления пока не определены. Футболист пропустит ближайшие матчи квалификации против команд Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта).

«Очень жаль пропускать такие важные матчи против Уругвая и Бразилии. Я действительно хотел играть, но в последний момент небольшая травма вывела меня из строя на некоторое время. С этого момента буду поддерживать сборную как болельщик. Вперед, Аргентина!» — написал Месси в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).