«Теперь как болельщик»: Месси о пропуске игр отбора к ЧМ

«Очень жаль пропускать такие важные матчи против Уругвая и Бразилии. Я действительно хотел играть, но в последний момент небольшая травма вывела меня из строя на некоторое время. С этого момента буду поддерживать сборную как болельщик. Вперед, Аргентина!» — написал Месси в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).