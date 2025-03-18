«Теперь как болельщик»: Месси о пропуске игр отбора к ЧМ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Футболист «Интер Майами» Лионель Месси выразил сожаление по поводу того, что не сможет сыграть за сборную Аргентины в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против команд Уругвая и Бразилии.
Ранее «Интер Майами» сообщил, что 37-летний Месси получил незначительную травму приводящей мышцы бедра в воскресенье в матче регулярного чемпионата MLS против «Атланты Юнайтед» (2:1). Сроки его восстановления пока не определены. Футболист пропустит ближайшие матчи квалификации против команд Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта).
«Очень жаль пропускать такие важные матчи против Уругвая и Бразилии. Я действительно хотел играть, но в последний момент небольшая травма вывела меня из строя на некоторое время. С этого момента буду поддерживать сборную как болельщик. Вперед, Аргентина!» — написал Месси в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).