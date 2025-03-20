Эвра: Месси отдали чемпионат мира в 2022 году. Все было расписано заранее

«Я считаю, что эти разговоры — это неуважение к Дидье Дешаму, поскольку мы говорим о другом тренере, пока он еще на своем месте.



Надо готовиться к чемпионату мира. Не думаю, что это нарушит работу команды, игрокам нужно сосредоточиться на настоящем, но мы не можем говорить о Зидане в каждом интервью… Мы все еще говорим о Дидье Дешаме. Разве мы не избаловались? Людям надоело быть в полуфиналах или финалах на каждом турнире?



Мне жаль его преемника. Что бы вы предпочли: победить или хорошо сыграть? Ладно, мы не побеждали с 2018 года, но мы все знаем, что в 2022 году чемпионат мира отдали Месси.



Все было написано заранее. Даже французы хотели, чтобы победил Месси… Пенальти в начале (финала Франция-Аргентина)… Лично я желаю удачи преемнику Дешама. Когда я слышу, как люди говорят: “Осталось еще полтора года”, для меня это проявление неуважения», — цитирует Эвра RMC Sport.