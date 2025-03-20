Таких отборов на чемпионат мира еще не было. Как не запутаться в регламенте

В последний раз итальянцы выступали на чемпионате мира больше 10 лет назад — в 2014-м. Пока непонятно, кто именно будет на этот раз соперником сборной Италии, потому что она попадёт либо в группу А, либо в группу I. Это станет понятно уже в ближайшие дни и зависит от результатов матчей ¼ финала Лиги наций с Германией. Если по сумме двух матчей победит сборная Италии, то она отправится в группу A и получит лишь трёх соперников (Словакию, Северную Ирландию и Люксембург). Если проиграет, то отправится в группу I и получит четырёх соперников (Норвегию, Израиль, Эстонию и Молдавию).