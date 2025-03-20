Мартинес не сыграет против сборных Бразилии и Уругвая в отборе к ЧМ-2026

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Нападающий итальянского «Интера» и сборной Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес не сыграет в мартовских отборочных матчах чемпионата мира 2026 года из-за травмы, сообщается на официальной странице национальной команды в соцсети X.
Мартинес получил травму мышцы левого подколенного сухожилия. Сроки его восстановления не уточняются.
Ранее сообщалось, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси из-за травмы также не сможет помочь сборной Аргентины в матчах квалификации против команд Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта). Действующие чемпионы мира с 25 очками занимают первое место в турнирной таблице отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Мартинесу 27 лет. Он провел 70 матчей за сборную Аргентины, забил 32 гола, стал чемпионом мира 2022 года, двукратным обладателем Кубка Америки и победителем «Финалиссимы»-2022.