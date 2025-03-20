Мартинес не сыграет против сборных Бразилии и Уругвая в отборе к ЧМ-2026

Ранее сообщалось, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси из-за травмы также не сможет помочь сборной Аргентины в матчах квалификации против команд Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта). Действующие чемпионы мира с 25 очками занимают первое место в турнирной таблице отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).