Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мартинес не сыграет против сборных Бразилии и Уругвая в отборе к ЧМ-2026

Мартинес не сыграет за сборную Аргентины против Бразилии и Уругвая в отборе к ЧМ.

Источник: Marcelo Endelli/Getty Images

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Нападающий итальянского «Интера» и сборной Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес не сыграет в мартовских отборочных матчах чемпионата мира 2026 года из-за травмы, сообщается на официальной странице национальной команды в соцсети X.

Мартинес получил травму мышцы левого подколенного сухожилия. Сроки его восстановления не уточняются.

Ранее сообщалось, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси из-за травмы также не сможет помочь сборной Аргентины в матчах квалификации против команд Уругвая (21 марта) и Бразилии (25 марта). Действующие чемпионы мира с 25 очками занимают первое место в турнирной таблице отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Мартинесу 27 лет. Он провел 70 матчей за сборную Аргентины, забил 32 гола, стал чемпионом мира 2022 года, двукратным обладателем Кубка Америки и победителем «Финалиссимы»-2022.