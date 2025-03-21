«Кто знал Хусанова?»: Али Алиев — о 16-летней звезде, «Челси» и Рамадане

— Дастан, это звездочка, но в 16 лет Хусанова никто не знал, а Дастана купил «Челси». В 16 лет он все осознает. «Челси» сделал правильную покупку. Не хуже Мудрика, однозначно. Крейг Беллами знает какой размер обуви… Они все изучают. Это нормальный и естественный процесс.



Добавим, что гостевая игра Казахстана с Уэльсом пройдет завтра, 22 марта. Ранее казахстанцы сыграли в закрытом товарищеском матче против Кюрасао и одержали победу.