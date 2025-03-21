«Кто знал Хусанова?»: Али Алиев — о 16-летней звезде, «Челси» и Рамадане

— Был раскрыт состав на матч с Кюрасао. На сколько он будет повторен завтра?
— Сложно выбирать. Все получили примерно одну нагрузку. Но есть выбор, но есть люди, которые будут играть. Есть определенные задумки на игру. Не хочется говорить об этом, но есть люди, которые будут джокерами.
— Какую задачу вы ставите перед собой? Что будет для вас успехом? У Казахстана реальный шанс отобраться на чемпионат мира?
— У всех шансы есть. Мы видели, как титулованные команды не выходили в финальную часть. Моя задача — собрать боеспособную коллектив. Каждая игра у нас — финал.
— Как прошла подготовка в Турции? Будут ли два состава на игры с Уэльсом и Лихтенштейном?
— Сборы прошли хорошо. Я сам был приятно удивлен. Опытные игроки и молодежь были единым кулаком. Что касается игр, то нужна ротация. Через два дня вторая игра, а она еще важнее. Мы специально готовим людей и на вторую игру с Лихтенштейном.
— Сколько игроков держат пост? Будут ли проблемы, связанные с постом?
— Благодарю, что ребята проявляли терпение и стойкость. Держали пост. Практически все игроки, кроме одного-двух. Я не думаю, что это будут проблемой, ведь ранее в этот период мы обыграли Данию.
— На сколько оправданно призыв Дастана Сатпаева в сборную? И еще, ваш конкурент Крейг Беллами признался, что следит за вашей игрой…
— Дастан, это звездочка, но в 16 лет Хусанова никто не знал, а Дастана купил «Челси». В 16 лет он все осознает. «Челси» сделал правильную покупку. Не хуже Мудрика, однозначно. Крейг Беллами знает какой размер обуви… Они все изучают. Это нормальный и естественный процесс.
Добавим, что гостевая игра Казахстана с Уэльсом пройдет завтра, 22 марта. Ранее казахстанцы сыграли в закрытом товарищеском матче против Кюрасао и одержали победу.