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Адиев остался недоволен игрой Алипа против Уэльса

Экс-рулевой сборной Казахстана Магомед Адиев дал оценку игре защитника Нуралы Алипа в матче отборочного цикла ЧМ-2026 против Уэльса (1:3). Он считает, что футболист не показал своей лучшей игры, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

«Алип может в разы лучше играть. Он это показывал. Вы правильно сказали, сейчас в “Зените” ему не достает практики. Он после травмы. Считаю, что Нурик провел свой не лучший матч. Он может сильнее. Думаю, что в скором времени он наберет форму и будет лучше выглядеть», — цитирует его слова «Спорт День за Днем».

Напомним, что 25-летний Алип провел матч с Уэльсом целиком, однако результативными действиями не отметился.

В текущем сезоне он провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, забив гол и сделав один ассист.

Уэльс
3:1
Первый тайм: 1:1
Казахстан
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
22.03.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Cardiff City Stadium
Главные тренеры
Крейг Беллами
Али Алиев
Голы
Уэльс
Дэниэл Джеймс
(Адам Дэвис)
9′
Бен Дэвис
(Сорба Томас)
47′
Рабби Матондо
(Сорба Томас)
90′
Казахстан
Асхат Тагыберген
32′
Составы команд
Уэльс
1
Карл Дарлоу
3
Неко Уильямс
4
Бен Дэвис
6
Джо Родон
14
Коннор l Робертс
22
Джош Шихан
15
Лиам Каллен
19
Сорба Томас
11
Бреннан Джонсон
62′
17
Джордан Джеймс
20
Дэниэл Джеймс
86′
9
Рабби Матондо
10
Дэвид Брукс
62′
18
Марк Харрис
Казахстан
15
Александр Заруцкий
3
Нуралы Алип
4
Марат Быстров
11
Ян Вороговский
22
Александр Марочкин
8
Асхат Тагыберген
16
Еркин Тапалов
7
Серикжан Мужиков
62′
14
Георгий Жуков
10
Максим Самородов
42′
75′
17
Абат Аймбетов
19
Айбар Жаксылыков
75′
18
Дастан Сатпаев
23
Ислам Чесноков
62′
88′
9
Галымжан Кенжебек
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
5
Фолы
7
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Донатас Румшас
(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти