Адиев остался недоволен игрой Алипа против Уэльса

«Алип может в разы лучше играть. Он это показывал. Вы правильно сказали, сейчас в “Зените” ему не достает практики. Он после травмы. Считаю, что Нурик провел свой не лучший матч. Он может сильнее. Думаю, что в скором времени он наберет форму и будет лучше выглядеть», — цитирует его слова «Спорт День за Днем».