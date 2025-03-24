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Без шансов на провал? Украинские СМИ оценили шансы Казахстана в матче с Лихтенштейном

Украинский портал ua-football.com оценил шансы сборной Казахстана в матче отбора на ЧМ-2026 против команды Лихтенштейна, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Игра в Вадуце пройдет в ночь с 25 на 26 марта.

«Казахстан ужасающе выступал последний год, но даже с такой серией и посредственным кадровым потенциалом они остаются очевидным фаворитом матча. Атака у “ястребов” не впечатляет, без Зайнутдинова не хватает креатива, но с карликами справиться должны», — пишет сайт.

Напомним, на старте отбора команда Али Алиева уступила на выезде сборной Уэльса со счетом 3:1. Лихтенштейн начал кампанию с домашнего поражения от Северной Македонии (0:3).

Добавим, что в группе J, где выступает сборная Казахстана помимо Лихтенштейна, Уэльса и Северной Македонии представлена сборная Бельгии.