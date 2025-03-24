Без шансов на провал? Украинские СМИ оценили шансы Казахстана в матче с Лихтенштейном

Игра в Вадуце пройдет в ночь с 25 на 26 марта.
«Казахстан ужасающе выступал последний год, но даже с такой серией и посредственным кадровым потенциалом они остаются очевидным фаворитом матча. Атака у “ястребов” не впечатляет, без Зайнутдинова не хватает креатива, но с карликами справиться должны», — пишет сайт.
Напомним, на старте отбора команда Али Алиева уступила на выезде сборной Уэльса со счетом 3:1. Лихтенштейн начал кампанию с домашнего поражения от Северной Македонии (0:3).
Добавим, что в группе J, где выступает сборная Казахстана помимо Лихтенштейна, Уэльса и Северной Македонии представлена сборная Бельгии.