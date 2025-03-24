Без шансов на провал? Украинские СМИ оценили шансы Казахстана в матче с Лихтенштейном

«Казахстан ужасающе выступал последний год, но даже с такой серией и посредственным кадровым потенциалом они остаются очевидным фаворитом матча. Атака у “ястребов” не впечатляет, без Зайнутдинова не хватает креатива, но с карликами справиться должны», — пишет сайт.