Италия прожила две жизни за один матч. Теперь у Спаллетти нет права провалить отбор на ЧМ-2026

Но тут случился контрастный второй тайм, в котором Италия прожила свою вторую жизнь за вечер. Пусть без улыбки фортуны в концовке, зато яркую и веселую. Немцы, в первом тайме не позволявшие сопернику продохнуть, слишком ослабили хватку и решили доиграть вполсилы. То ли шокированный Спаллетти сумел донести в перерыве что-то вразумительное до своих игроков, то ли им самим стало стыдно… Но после перерыва Италия ожила и в итоге отыграла три мяча: до дополнительного времени не хватило одного гола. Когда Спаллетти на послематчевой пресс-конференции спросили, какая сборная была настоящей — в первом тайме или во втором, — он залез в свои привычные словесные дебри, из которых выхода нет. Зато есть вывод: команда настолько непредсказуема, что ее не может понять даже тренер. А это, разумеется, оптимизма не прибавляет.