Италия прожила две жизни за один матч. Теперь у Спаллетти нет права провалить отбор на ЧМ-2026

В историю можно попасть, а можно и вляпаться. Сборная Италии в Дортмунде была очень близка к тому, чтобы в одном матче сделать и то и другое. Если бы Шимон Марчиняк оказался более милостив к итальянцам и не отменил назначенный им (справедливый, как не только мне показалось) пенальти при счете 2:3 на 75-й минуте, то те успели бы, возможно, забить не три, а четыре гола и активировать овертайм. А так «Скуадра адзурра» остановилась в шаге от чуда.
Итальянская сборная словно прожила две жизни за один вечер. Первая — никчемная и даже позорная. Как из-за счета, так и из-за второго пропущенного мяча. За более чем столетнюю историю национальной команды вряд ли найдется другой такой гротескный гол. Нет, понятно, что ошибки бывают разные, но когда команда, которую десятилетиями обвиняют в катеначчо, пропускает на таком уровне столь абсурдный гол с углового, это остается в памяти навсегда. Так что Доннарумма, пару лет назад вошедший в историю как король серии пенальти в финале Евро, теперь вляпался в нее, пропустив один из самых нелепых мячей.
Ну, а Лучано Спаллетти стал тренером-мемом, при котором это случилось. Кстати, сам Лучано не сразу понял, что произошло: в момент голевой передачи Киммиха от углового флажка на одинокого Мусиалу, стоявшего перед пустыми воротами (Доннарумма забыл про них и пошел разбираться с арбитром), Спаллетти повернулся к скамейке запасных и что-то ей выговаривал. А когда на повторе увидел, что сотворили Джиджи и партнеры, тоже забывшие про свои ворота, то мигом постарел лет на десять.
В перерыве матча из Дортмунда комментаторы и эксперты канала Rai Uno выглядели абсолютно потерянными. Позорный первый тайм с ошибкой Доннаруммы настолько шокировал итальянских специалистов, что они не знали, как выкручиваться перед телезрителями.
Но тут случился контрастный второй тайм, в котором Италия прожила свою вторую жизнь за вечер. Пусть без улыбки фортуны в концовке, зато яркую и веселую. Немцы, в первом тайме не позволявшие сопернику продохнуть, слишком ослабили хватку и решили доиграть вполсилы. То ли шокированный Спаллетти сумел донести в перерыве что-то вразумительное до своих игроков, то ли им самим стало стыдно… Но после перерыва Италия ожила и в итоге отыграла три мяча: до дополнительного времени не хватило одного гола. Когда Спаллетти на послематчевой пресс-конференции спросили, какая сборная была настоящей — в первом тайме или во втором, — он залез в свои привычные словесные дебри, из которых выхода нет. Зато есть вывод: команда настолько непредсказуема, что ее не может понять даже тренер. А это, разумеется, оптимизма не прибавляет.
Что теперь ждет «Скуадру адзурру»? А теперь ей предстоит в начале июня важнейшая встреча с Норвегией. 6 июня итальянцы сыграют в Осло свой первый матч в отборочной группе к ЧМ-2026. Молдавия, Эстония и Израиль (именно в таком порядке) будут потом, а для начала надо не проиграть в гостях главному оппоненту в группе. Чего ожидать от Италии в этом матче, понять сегодня не дано никому, зато очевидно, что все наверняка закончится очередной нервотрепкой.
Не попав на чемпионаты мира в России и Катаре, вляпаться в третий раз подряд в историю Италия не имеет права. После провала на Евро-2024 Лучано Спаллетти нашли немало оправданий, и он продолжил свою работу. Свежее поражение от Германии в Лиге наций тоже сойдет Лучано с рук — благо это все-таки второстепенный турнир. А вот Норвегии в июне ему уж лучше не проигрывать. Ведь любой кредит доверия имеет свой срок…