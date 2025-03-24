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Алиев рассказал, как Казахстан возьмет первые очки в отборе на ЧМ-2026

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев рассказал, как будет набирать первые очки в отборе на чемпионат мира-2026, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: КФФ

Ранее казахстанские футболисты прибыли в Лихтенштейн, где сегодня, 25 марта, сыграют с хозяевами поля, а Алиев рассказал журналистам о настроении в команде и высказался о футболистах.

"Мне нравится настрой команды. После игры с Уэльсом команда сидела в раздевалке в расстроенных чувствах. Это от того, что не смогли забрать очко. Команда была готова — она психологически держит дисциплину.

Мне понравилось, как мы совершили переезд сюда — в Вадуц. Ни один игрок не заныл не проявил недовольства. Они настроены на то, чтобы реабилитировать себя за неудачу.

Считаю, что мы можем завтра дать содержательную игру с положительным результатом.

Мы приехали сюда за очками и содержательной игрой. Что лучше, красиво сыграть и проиграть или плохо сыграть, но выиграть? Здесь дилемма. Многие скажут не нужна игра — хочу три очка.

У нас есть два плана — план А и Б", — заявил Алиев.

Добавим, что ранее казахстанцы выдали результативный матч в Уэльсе, а другой конкурент команды Алиева совершил победный камбэк в Лиге наций.

Что касается встречи Казахстана с Лихтенштейном, то встреча квалификации к ЧМ-2026 пройдет сегодня, в ночь с 25 на 26 марта.