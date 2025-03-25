Новые лидеры сборной? Алиев — о Кенжебеке, Сатпаеве и Самородове

Ранее несколько молодых игроков сыграли в Уэльсе, а Алиев прокомментировал их шансы сыграть с Лихтенштейном во втором туре отбора на ЧМ-2026.
— В матче с Уэльсом не было прессинга.
— С командой Уэльса очень тяжело это делать. Посмотрите, как они пасуют. Один раз Айбар Жаксылыков спровоцировал этот прессинг и мы, чуть не получили контратаку в свои ворота. Играть в прессинг с такими большими командами очень сложно.
— Какие изменения будут в игре с Лихтенштейном, готовы ли Дастан Сатпаев и Галымжан Кенжебек играть с первых минут?
— Что касается молодежи. Максиму Самородову 22 года, Исламу Чеснокову 26 лет, Кенжебеку 21 год. У меня приятная головная боль, кого поставить. Самородов чуть-чуть поопытнее, и он начинает. Сами видели замены. Я выпустил Кенжебека и Сатпаева, хотя там можно было сыграть по другому. Не надо торопить события. Они наше будущее и принесут пользу. Я вижу, как они горят желанием.
Ранее казахстанские футболисты прибыли в Лихтенштейн, где сегодня, 25 марта, сыграют с хозяевами поля, а Алиев рассказал журналистам о желании набрать первые очки в отборочной кампании.
Добавим, что ранее казахстанцы выдали результативный матч в Уэльсе, а другой конкурент команды Алиева совершил победный камбэк в Лиге наций.
Что касается встречи Казахстана с Лихтенштейном, то встреча квалификации к ЧМ-2026 пройдет завтра, 25 марта.