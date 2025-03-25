Новые лидеры сборной? Алиев — о Кенжебеке, Сатпаеве и Самородове

— Что касается молодежи. Максиму Самородову 22 года, Исламу Чеснокову 26 лет, Кенжебеку 21 год. У меня приятная головная боль, кого поставить. Самородов чуть-чуть поопытнее, и он начинает. Сами видели замены. Я выпустил Кенжебека и Сатпаева, хотя там можно было сыграть по другому. Не надо торопить события. Они наше будущее и принесут пользу. Я вижу, как они горят желанием.