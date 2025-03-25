Победу Англии украсил чудо-гол защитника «Челси», Каррагер-младший играет за Мальту, Литва выдала крутой камбэк

Босния прошла мартовский отрезок со стопроцентным результатом, а скромный по счету результат игры с киприотами обманчив. Балканская команда создала массу моментов и много атаковала, но забила по голу в каждом тайме. До перерыва успех принесли подача со штрафного и удар Демировича с лета под дальнюю штангу. Ассистировавший ему Хайрадинович позднее стал автором победного гола, вернув преимущество команде Сергея Барбареза ударом с подбора. По сути, в понедельник Босния выполнила программу-минимум. Важнее было стартовать победой в Румынии (1:0), которая после неожиданной осечки (при неоднозначном судействе) выместила зло на ни в чем не повинном Сан-Марино. Что до Кипра, то автор гола островитян Питтас подвел команду, в добавленное арбитром время получив вторую желтую карточку за саркастические аплодисменты в адрес судьи.