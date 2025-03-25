Победу Англии украсил чудо-гол защитника «Челси», Каррагер-младший играет за Мальту, Литва выдала крутой камбэк

Кейн догнал Клозе
В своем втором матче на посту главного тренера сборной Англии Томас Тухель поменял в старте четверых игроков. Немецкий специалист экспериментирует и пробует разные сочетания. Благо уровень соперников позволяет особо не волноваться. Главное — самим не расслабляться и ничего не придумывать в элементарных ситуациях. Если бы Гутковский наказал англичан и попал с острого угла в пустые ворота, все бы долго потешались над несогласованностью Пикфорда и Гехи.
Впрочем, по итогам первого тайма на «Уэмбли», даже при скромном счете и не самой, прямо скажем, выдающейся игре, нашелся повод для восторгов. Спасибо защитнику «Челси» Джеймсу, который не попадал в стартовый состав «Трех львов» более двух лет и оправдал доверие Тухеля блестящим по исполнению ударом со штрафного. Мяч по крутой дуге влетел точно в «девятку», и у Джеймса есть все основания гордиться своим первым голом за национальную команду. Это, конечно, сюрприз, хотя за клуб защитник со стандартов забивал.
А обязательный пункт программы в матчах англичан — успех Кейна. В этот раз после красивой комбинации Харри забивал в пустые ворота с идеальной передачи Райса. Это 71-й результативный удар форварда «Баварии» на уровне сборных, что позволило ему сравняться с немцем Мирославом Клозе. Последнее же слово в этот вечер осталось за новым поколением, ведь выдавший красивый сольный проход Эзе (как и Джеймс) впервые отличился на таком уровне. Эти успехи идеально вписываются в новое видение Тухеля, который вливает в английскую команду свежую кровь. А самый яркий пример обновления — второй полный матч на позиции левого защитника 18-летнего Льюиса-Скелли.
7 июня. Андорра — Англия, Албания — Сербия.
10 июня. Латвия — Албания, Сербия — Андорра.
Босния и Польша идут без потерь
Если полякам литовцы создали серьезные проблемы, то дома с финнами пропустили очень быстро. Забивший в прошлом туре победный гол Мальте (1:0) Антман создал первый голевой момент, а после того, как защитник на линии остановил удар Похьянпало, на добивании отличился Кайринен. Так как за быстрым голом последовал еще и совсем необязательный пенальти, могло возникнуть ощущение, что для Литвы в понедельник все закончилось, толком даже не начавшись.
Однако в обновленной команде Эдгараса Янкаускаса есть очень интересные исполнители. Например, размочивший счет ударом в ближний угол форвард Кучис — главная звезда словенского «Целе», который сенсационно пробился в четвертьфинал Лиги конференций. Литовец забил в этом турнире восемь мячей. А Гинейтис, который в почти безнадежном для хозяев втором тайме сравнял счет великолепным дальним ударом, и вовсе играет в серии А за «Торино». Недавно он принес гранатовым победу над «Миланом». Так что в этом цикле литовцы попортят кровь многим.
Каррагер не сдержал польскую атаку. Никакой ошибки в этой фразе нет, ведь за Мальту в отборочном цикле дебютировал сын бывшего футболиста сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагера — Джеймс (премьера была в первом туре). Каррагер-младший начал играть на профессиональном уровне во втором шотландском дивизионе за «Инвернесс», а в этом сезоне вернулся из аренды в «Уиган». Этот клуб выступает в третьем по статусу дивизионе английского футбола. А в сборную островного государства Джеймса позвали благодаря прадеду, который родился на Мальте и переехал в Великобританию, женившись на англичанке. Интересно, что мальтийские паспорта отец и сын Каррагеры получали вместе.
В Варшаве, где гости даже в отсутствие на поле Левандовски (он вышел на замену) попали под пресс атак, Джеймс сыграл не лучшим образом. Второй результативный прорыв поляков начался с его неудачной передачи. А вот обвинять Каррагера в первом пропущенном голе можно с оговорками. Скорее всего, он прервал бы передачу Пентека на линии площади ворот, но легкое касание мяча мальтийским вратарем оказалось в пользу Свидерски.
7 июня. Мальта — Литва, Финляндия — Нидерланды.
10 июня. Финляндия — Польша, Нидерланды — Мальта.
Босния прошла мартовский отрезок со стопроцентным результатом, а скромный по счету результат игры с киприотами обманчив. Балканская команда создала массу моментов и много атаковала, но забила по голу в каждом тайме. До перерыва успех принесли подача со штрафного и удар Демировича с лета под дальнюю штангу. Ассистировавший ему Хайрадинович позднее стал автором победного гола, вернув преимущество команде Сергея Барбареза ударом с подбора. По сути, в понедельник Босния выполнила программу-минимум. Важнее было стартовать победой в Румынии (1:0), которая после неожиданной осечки (при неоднозначном судействе) выместила зло на ни в чем не повинном Сан-Марино. Что до Кипра, то автор гола островитян Питтас подвел команду, в добавленное арбитром время получив вторую желтую карточку за саркастические аплодисменты в адрес судьи.
7 июня. Босния — Сан-Марино, Австрия — Румыния.
10 июня. Румыния — Кипр, Сан-Марино — Австрия.
Андрей Кузичев