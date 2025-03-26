Сборная Казахстана за 3 минуты оформила первую победу в отборе на ЧМ-2026 по футболу

Встреча прошла на стадионе «Райнпарк» в Вадуце и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Первый тайм остался за подопечными Али Алиева. На 42-й минуте Казахстан открыл счет — Марат Быстров навесил с флангу штрафную, где Максим Самородов ударом головой перевел мяч в ворота соперника.
Спустя три минуты уже Самородов выступил в роли ассистента. Его подачу со штрафного замкнул Александр Марочкин, забивший свой дебютный гол за сборную Казахстана.
После перерыва счет на табло не изменился.
Как итог, сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на ЧМ-2026 — команда Алиева с тремя очками занимает третье место в группе J. Лихтенштейн же потерпел второе поражение кряду.
Напомним, на старте отборочного кампании Казахстан проиграл Уэльсу (1:3), а Лихтенштейн потерпел поражение от Северной Македонии (0:3).