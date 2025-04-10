64 команды на ЧМ-2030: такое предложение сделали ФИФА. Да куда ж еще больше?

Президент конфедерации Южной Америки КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес предложил ФИФА расширить финальную стадию чемпионата мира 2030 года до 64 команд. С 1998 года в турнире принимают участие 32 национальные сборные, а на ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, впервые выступят 48.
Юбилейный ЧМ
Спортивный чиновник хочет, чтобы турнир, который пройдет в год празднования столетия первого чемпионата мира, получился особенным. По его словам, он должен стать настоящим праздником футбола для всех.
«Мы убеждены, что празднование столетия будет уникальным, ведь его отмечают только один раз. Вот почему мы предлагаем впервые отметить этот юбилей с участием 64 команд. Чтобы все страны имели возможность получить глобальный опыт и чтобы никто на этой планете не остался в стороне», — приводит слова Домингеса Globo.
С предложением о расширении глава КОНМЕБОЛ выступил на 80-м конгрессе южноамериканской конфедерации, в котором приняли участие представители всех федераций.
Инфантино задумался
Напомним, что в марте ФИФА уже предлагали рассмотреть возможность однократного расширения чемпионата мира в 2030 году до 64 сборных, а глава организации Джанни Инфантино назвал идею интересной и счел нужным ее изучить. С инициативой выступил чиновник из Уругвая — страны, которая принимала ЧМ-1930 и будет одной из хозяек турнира сто лет спустя.
Источники The New York Times описали реакцию представителей других стран на предложение как «ошеломленное молчание» и считают, что за ним последует «огромное возмущение». Однако ФИФА при принятии решения будет учитывать не только спортивный аспект, но и финансовую и политическую выгоду.
Расширение турнира может снизить интерес вещателей, создать больше логистических проблем и сделать бессмысленными отборочные турниры — в Южной Америке на ЧМ-2026 могут попасть уже семь из десяти сборных.
ЧМ-2030 пройдет на трех континентах — большинство матчей примут Испания, Португалия и Марокко, еще три игры состоятся в Парагвае, Уругвае и Аргентине.
Инфантино не раз подвергался критике за то, что «вместо реформ он предлагает играть больше матчей и зарабатывать больше денег». В частности, об этом говорил экс-президент УЕФА Мишель Платини в 2023 году.
«Правда в том, что Чеферин и президент ФИФА Инфантино узурпировали свои посты. Я играл в футбол, а они — в политику. В их программах нет никаких реформ, кроме того, чтобы играть больше матчей и зарабатывать больше денег. И делая так, они не проявляют уважения к турнирам, которые и создали историю футбола», — сказал Платини в интервью газете La Stampa.
Роман Кольцов