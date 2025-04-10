64 команды на ЧМ-2030: такое предложение сделали ФИФА. Да куда ж еще больше?

«Правда в том, что Чеферин и президент ФИФА Инфантино узурпировали свои посты. Я играл в футбол, а они — в политику. В их программах нет никаких реформ, кроме того, чтобы играть больше матчей и зарабатывать больше денег. И делая так, они не проявляют уважения к турнирам, которые и создали историю футбола», — сказал Платини в интервью газете La Stampa.