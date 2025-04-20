Саудовская Аравия готова принять более 60 команд на чемпионате мира — 2034

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия будет готова принять 64 национальные сборные на чемпионате мира 2034 года в том случае, если Международная федерация футбола (ФИФА) примет решение увеличить число участников турнира, сообщил министр спорта Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз ибн Турки ибн Фейсал.
Ранее газета The New York Times сообщила, что ФИФА рассмотрит вариант увеличения числа участников чемпионата мира 2030 года до 64 команд. Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес поддержал этот проект, в то время как президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин, президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни и президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) Салман бин Ибрагим Аль Халифа высказались против расширения.
«Мы готовы или будем готовы. Если ФИФА примет такое решение и посчитает, что так будет лучше для всех, то мы отнесемся к нему с радостью и уважением», — цитирует министра спорта Саудовской Аравии L'Equipe.
Ближайший чемпионат мира пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием 48 национальных команд. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира выступало 32 сборные.