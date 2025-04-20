ФИФА придумала новый турнир и опозорилась. Еще один ЧМ никому не нужен

В прошлом году DAZN купил права на Лигу 1 и заявил о многолетнем сотрудничестве с чемпионатом — но уже через шесть месяцев потребовал пересмотра сделки. Трансляции шли стримингу в убыток — все из-за дорогой подписки: 15 евро за матч и 40 евро за доступ ко всем матчам на месяц. Спустя несколько месяцев компания немного снизила цены, но большинство французских болельщиков отказалось от официальных трансляций и предпочли пиратские. Теперь DAZN обвиняет Лигу 1 в бездействии: платную подписку на канал купили только 500 тысяч человек, а стримингу необходимо минимум втрое больше. Компания недоплатила лиге 79 миллионов долларов и обвинила функционеров в невыполнении обязательств. Переговоры ни к чему не привели, и теперь Лига 1 судится с DAZN.