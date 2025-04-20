ФИФА придумала новый турнир и опозорилась. Еще один ЧМ никому не нужен

Летом в США пройдет обновленный клубный чемпионат мира. Количество команд увеличилось с 6 до 32, а клуб-победитель получит один миллиард долларов. Турнир максимально приближен к формату грядущего ЧМ-2026 среди сборных. Джанни Инфантино видит в новом формате будущее клубного футбола, а трофей презентовал Дональд Трамп.
Футболисты и тренеры отреагировали на изменения неоднозначно. Лучше всех минусы клубного ЧМ сформулировал Пеп Гвардиола: «Я не против новых соревнований, я против отсутствия времени на восстановление между сезонами. Вот на это я все время жалуюсь. Нормально играть каждые три, пять или семь дней, но, когда мы закончим сезон, необходимо время перед тем, как мы снова приступим к работе». С учетом ЧМ-2025 лучшие команды Европы проведут более 70 матчей за сезон.
Но в ФИФА считают: лучший клубный футбол — не прерогатива богатых европейцев. Организаторы заявили, что трансляции всех матчей будут бесплатными. Но возникла проблема — телеканалы просто не заинтересованы в турнире. От прав сразу отказались Sky Sports и TNT Sports. В переговоры с ФИФА вступили только представители ITV. Британская компания рассчитывала на бесплатные права. За это ITV покрыли бы все расходы на организацию трансляций. Но в ФИФА не захотели даром отдавать права и отказали ITV.
До турнира оставалось полгода, а других предложений не было. Только в декабре на организаторов вышел стриминговый сервис DAZN. Компания предложила ФИФА один миллиард долларов и легко получила права на все матчи.
DAZN запустился в 2016-м и специализировался на спортивных трансляциях. Первым крупным контрактом было соглашение с японской Джей-лигой — за два миллиарда долларов купили права на десять лет. Постепенно стриминг разрастался и забрал себе чемпионаты Испании, Италии и Англии. Помимо футбола DAZN показывал турниры Bellator, NFL и NBA. Сегодня у сервиса более 60 миллионов платных подписчиков по всему миру.
В прошлом году DAZN купил права на Лигу 1 и заявил о многолетнем сотрудничестве с чемпионатом — но уже через шесть месяцев потребовал пересмотра сделки. Трансляции шли стримингу в убыток — все из-за дорогой подписки: 15 евро за матч и 40 евро за доступ ко всем матчам на месяц. Спустя несколько месяцев компания немного снизила цены, но большинство французских болельщиков отказалось от официальных трансляций и предпочли пиратские. Теперь DAZN обвиняет Лигу 1 в бездействии: платную подписку на канал купили только 500 тысяч человек, а стримингу необходимо минимум втрое больше. Компания недоплатила лиге 79 миллионов долларов и обвинила функционеров в невыполнении обязательств. Переговоры ни к чему не привели, и теперь Лига 1 судится с DAZN.
После провала во Франции клубный ЧМ — ключевая сделка для стриминга. DAZN бесплатно покажет все 63 матча. Сервис уже ищет крупных вещателей в ключевых странах, чтобы поделиться с ними правами на трансляцию. Первым стал контракт с Warner Bros — компания покажет турнир в США, где ЧМ и пройдет.
Параллельно DAZN все больше сближается с ФИФА. Гендиректор Шей Сегев уже заявил, что компания надеется выйти на новый уровень, благодаря сотрудничеству: «Эта новаторская сделка с ФИФА — важная веха на пути DAZN к тому, чтобы стать главной развлекательной платформой для любителей спорта по всему миру. Мы рады, что имеем эксклюзивные права на этот новый турнир в клубном футболе, знаменуя начало наших долгосрочных отношений с ФИФА и укрепляя наш статус дома футбола».
На сделку с клубным чемпионатом мира DAZN потратил деньги от нового инвестора. Саудовская компания Surj Sports Investment купила менее пяти процентов акций стриминга за миллиард долларов. Взамен DAZN взяла на себя организацию трансляций чемпионата Саудовской Аравии.
Благодаря капиталам от SURJ Sports Investment — проекту Суверенного фонда Саудовской Аравии, стриминг все плотнее сотрудничает с ФИФА. Благодаря дружбе с правительством DAZN легко получит эксклюзивные права на трансляцию ЧМ-2034, который пройдет в Саудовской Аравии.
Алексей Прохоров