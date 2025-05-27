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Анчелотти хочет сделать сборную Бразилии шестикратным чемпионом мира

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новоиспеченный главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что он с удовольствием берет на себя ответственность сделать бразильцев шестикратными чемпионами мира.

Источник: Reuters

Бразильская конфедерация футбола (CBF) 12 мая объявила о назначении Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии. Контракт рассчитан до чемпионата мира 2026 года. Итальянец будет готовить национальную команду к июньским отборочным матчам против сборных Эквадора (6 июня) и Парагвая (11 июня). В понедельник, 26 мая, Анчелотти провел первую пресс-конференцию на новой должности.

«Моя связь с Бразилией возникла очень давно, в 1980-х годах. Я играл с Фалькао и Серезо, затем тренировал 34 бразильских игроков. Я могу назвать их всех, потому что у меня хорошая память, но будет неуважительно, если я все же кого-то забуду. Роналдиньо, Роналдо, Пато, Кака, Дуглас Коста, Эмерсон, Аморозо, Роке Жуниор, Дида, Марсело, Дуглас Коста, Кафу, Эндрик, Родриго, Винисиус, Милитао — их было много», — цитирует Анчелотти Globo.

На вопрос о том, почему он предпочел возглавить бразильскую, а не итальянскую сборную, Анчелотти ответил: «Потому что у Италии в данный момент есть тренер, им тренер не нужен. Меня никогда не приглашали в сборную Италии. Интерес исходил от Бразилии. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, ведь история говорит, что Бразилия — лучшая сборная в мире. Бразилия пять раз становилась чемпионом мира и хочет сделать это в шестой раз. Меня выбрали для этого. Это огромная ответственность, но я принимаю ее с удовольствием», — подчеркнул итальянец.

Анчелотти 65 лет, он возглавлял итальянские «Реджану», «Парму», «Ювентус» и «Наполи», английские «Челси» и «Эвертон», французский «Пари Сен-Жермен», немецкую «Баварию» и «Реал». Итальянец является рекордсменом по числу титулов в Лиге чемпионов (специалист дважды выигрывал турнир с «Миланом» и трижды — с «Реалом»).