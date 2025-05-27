Анчелотти хочет сделать сборную Бразилии шестикратным чемпионом мира

На вопрос о том, почему он предпочел возглавить бразильскую, а не итальянскую сборную, Анчелотти ответил: «Потому что у Италии в данный момент есть тренер, им тренер не нужен. Меня никогда не приглашали в сборную Италии. Интерес исходил от Бразилии. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, ведь история говорит, что Бразилия — лучшая сборная в мире. Бразилия пять раз становилась чемпионом мира и хочет сделать это в шестой раз. Меня выбрали для этого. Это огромная ответственность, но я принимаю ее с удовольствием», — подчеркнул итальянец.