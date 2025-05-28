Назван финальный состав сборной Казахстана на отборочный матч к ЧМ-2026

Матч с Беларусью станет генеральной репетицией перед важной игрой отбора. Напомним, Казахстан ведет борьбу за путевку на чемпионат мира-2026. После двух сыгранных встреч, подопечные Алиева занимают третью строчку в группе с тремя баллами в активе.