Назван финальный состав сборной Казахстана на отборочный матч к ЧМ-2026

5 июня состоится контрольная товарищеская встреча с Беларусью, а 9 числа состоится игра отбора к чемпионату мира 2026 года против Северной Македонии.
Состав сборной Казахстана:
Вратари:
Александр Заруцкий, Мухаммеджан Сейсен, Стас Покатилов, Бекхан Шайзада.
Защитники:
Алибек Касым, Марат Быстров, Ян Вороговский, Александр Зуев, Роман Асранкулов, Наурызбек Жагоров, Адилбек Жумаханов, Нуралы Алип, Еркин Тапалов, Эльхан Астанов, Сергей Малый.
Полузащитники:
Асхат Татыберген, Ислам Чесноков, Серикжан Мужиков, Галымжан Кенжебек, Георгий Жуков, Исламбек Куат, Даурен Жумат, Муроджон Халматов.
Нападающие:
Мухамед, Максим Самородов, Дастан Сатпаев, Айбар Жаксылыков.
Матч с Беларусью станет генеральной репетицией перед важной игрой отбора. Напомним, Казахстан ведет борьбу за путевку на чемпионат мира-2026. После двух сыгранных встреч, подопечные Алиева занимают третью строчку в группе с тремя баллами в активе.