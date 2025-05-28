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Назван финальный состав сборной Казахстана на отборочный матч к ЧМ-2026

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев огласил итоговый список игроков, вызванных на июньские матчи, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Источник: КФФ

5 июня состоится контрольная товарищеская встреча с Беларусью, а 9 числа состоится игра отбора к чемпионату мира 2026 года против Северной Македонии.

Состав сборной Казахстана:

Вратари:
Александр Заруцкий, Мухаммеджан Сейсен, Стас Покатилов, Бекхан Шайзада.

Защитники:
Алибек Касым, Марат Быстров, Ян Вороговский, Александр Зуев, Роман Асранкулов, Наурызбек Жагоров, Адилбек Жумаханов, Нуралы Алип, Еркин Тапалов, Эльхан Астанов, Сергей Малый.

Полузащитники:
Асхат Татыберген, Ислам Чесноков, Серикжан Мужиков, Галымжан Кенжебек, Георгий Жуков, Исламбек Куат, Даурен Жумат, Муроджон Халматов.

Нападающие:
Мухамед, Максим Самородов, Дастан Сатпаев, Айбар Жаксылыков.

Матч с Беларусью станет генеральной репетицией перед важной игрой отбора. Напомним, Казахстан ведет борьбу за путевку на чемпионат мира-2026. После двух сыгранных встреч, подопечные Алиева занимают третью строчку в группе с тремя баллами в активе.

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