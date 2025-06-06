Определилась судьба Кыргызстана в отборе на ЧМ-2026

Все решалось в матче против КНДР, который прошел на нейтральном поле в Саудовской Аравии. Кыргызстану нужно было побеждать и надеяться на осечку Катара. Однако все пошло не по плану: лишь на 90+5-й минуте кыргызстанцы спаслись от поражения, сыграв вничью — 1:1. Катар же сенсационно переиграл Иран в Дохе (1:0), лишив кыргызстанцев всех шансов.