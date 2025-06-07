Спаллетти отреагировал на разгромное поражение сборной Италии в матче с Норвегией

«Мы пропустили первый гол, которого можно было избежать, а затем соперник воспользовался открытыми пространствами, что создало для нас множество проблем. После этого ситуация усложнилась.
Когда счёт стал 2:0, они отошли на свою половину поля и нам стало трудно найти свободные зоны. Более того, отсутствие игроков, способных вывести партнера на поле один на один, также сказалось на игре.
Я руковожу этой командой, и это тот состав, который я сам выбрал, поэтому продолжаю работать с этими игроками. Нам необходимо улучшить определённые аспекты, поскольку мы не можем позволять соперникам получать преимущество, теряя мяч. По нашей оценке, это лучший состав, поэтому мы продолжаем работать с ним», — приводит слова Спаллетти Rai Sport.
Напомним, следующий матч сборная Италии проведёт с национальной командой Молдавии уже 9 июня.
Столе Сольбаккен
Лучано Спаллетти
Александр Серлот
(Антонио Нуса)
14′
Антонио Нуса
34′
Эрлин Бреут Холанн
(Мартин Эдегор)
42′
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
10
Мартин Эдегор
3
Кристоффер Айер
8
Сандер Берге
9
Эрлин Бреут Холанн
5
Давид Меллер Вольфе
75′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
20
Антонио Нуса
75′
22
Оскар Бобб
17
Торбьорн Хеггем
71′
4
Лео Эстигор
2
Мортен Торсби
38′
46′
6
Патрик Берг
55′
7
Александр Серлот
83′
11
Йорген Странд Ларсен
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
21
Алессандро Бастони
14
Диего Коппола
18
Николо Барелла
8
Сандро Тонали
2
Давиде Дзаппакоста
71′
7
Риккардо Орсолини
13
Дестини Удоджи
83′
3
Федерико Димарко
4
Никола Ровелла
46′
16
Давиде Фраттези
10
Джакомо Распадори
83′
6
Самуэле Риччи
9
Матео Ретеги
71′
17
Лоренцо Лукка
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
11
Фолы
10
0
Офсайды
2
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти