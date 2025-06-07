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Спаллетти отреагировал на разгромное поражение сборной Италии в матче с Норвегией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о разгромном поражении своей команды в отборочном матче ЧМ-2026 с национальной командой Норвегии со счётом 0:3.

Источник: Чемпионат.com

«Мы пропустили первый гол, которого можно было избежать, а затем соперник воспользовался открытыми пространствами, что создало для нас множество проблем. После этого ситуация усложнилась.

Когда счёт стал 2:0, они отошли на свою половину поля и нам стало трудно найти свободные зоны. Более того, отсутствие игроков, способных вывести партнера на поле один на один, также сказалось на игре.

Я руковожу этой командой, и это тот состав, который я сам выбрал, поэтому продолжаю работать с этими игроками. Нам необходимо улучшить определённые аспекты, поскольку мы не можем позволять соперникам получать преимущество, теряя мяч. По нашей оценке, это лучший состав, поэтому мы продолжаем работать с ним», — приводит слова Спаллетти Rai Sport.

Напомним, следующий матч сборная Италии проведёт с национальной командой Молдавии уже 9 июня.

Норвегия
3:0
Первый тайм: 3:0
Италия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа I
6.06.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Ullevaal, 25796 зрителей
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Лучано Спаллетти
Голы
Норвегия
Александр Серлот
(Антонио Нуса)
14′
Антонио Нуса
34′
Эрлин Бреут Холанн
(Мартин Эдегор)
42′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
14
Юлиан Рюэрсон
10
Мартин Эдегор
3
Кристоффер Айер
8
Сандер Берге
9
Эрлин Бреут Холанн
5
Давид Меллер Вольфе
75′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
20
Антонио Нуса
75′
22
Оскар Бобб
17
Торбьорн Хеггем
71′
4
Лео Эстигор
2
Мортен Торсби
38′
46′
6
Патрик Берг
55′
7
Александр Серлот
83′
11
Йорген Странд Ларсен
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
22
Джованни Ди Лоренцо
21
Алессандро Бастони
14
Диего Коппола
18
Николо Барелла
8
Сандро Тонали
2
Давиде Дзаппакоста
71′
7
Риккардо Орсолини
13
Дестини Удоджи
83′
3
Федерико Димарко
4
Никола Ровелла
46′
16
Давиде Фраттези
10
Джакомо Распадори
83′
6
Самуэле Риччи
9
Матео Ретеги
71′
17
Лоренцо Лукка
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
11
Фолы
10
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти