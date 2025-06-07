Спаллетти отреагировал на разгромное поражение сборной Италии в матче с Норвегией

«Мы пропустили первый гол, которого можно было избежать, а затем соперник воспользовался открытыми пространствами, что создало для нас множество проблем. После этого ситуация усложнилась.



Когда счёт стал 2:0, они отошли на свою половину поля и нам стало трудно найти свободные зоны. Более того, отсутствие игроков, способных вывести партнера на поле один на один, также сказалось на игре.



Я руковожу этой командой, и это тот состав, который я сам выбрал, поэтому продолжаю работать с этими игроками. Нам необходимо улучшить определённые аспекты, поскольку мы не можем позволять соперникам получать преимущество, теряя мяч. По нашей оценке, это лучший состав, поэтому мы продолжаем работать с ним», — приводит слова Спаллетти Rai Sport.