Роналду заявил, что не сыграет на клубном ЧМ

В сезоне-2024/25 Роналду провел 41 матч в составе «Аль-Насра» и забил 35 голов. Он выступает за саудовский клуб с января 2023 года и с момента перехода в команду стал обладателем лишь одного трофея — клубного Кубка арабских чемпионов. В прошедшем сезоне его клуб завершил выступление в азиатской Лиге чемпионов на стадии полуфинала, где уступил японскому клубу «Кавасаки», а также финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны.