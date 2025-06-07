Роналду заявил, что не сыграет на клубном ЧМ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что не сыграет на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года.
Ранее СМИ сообщали, что у 40-летнего португальца есть несколько вариантов продолжения карьеры, включая возможность остаться в Саудовской Аравии. В частности, обсуждался его переход в «Аль-Хиляль» для выступления на клубном чемпионате мира. Также были варианты с возможным переходом португальца в одну из бразильских команд, которая также сыграет на турнире.
«Уже почти решено, что я не сыграю на клубном чемпионате мира, несмотря на большое количество приглашений и предложений. Было много переговоров, контактов. Но надо оценивать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.
Роналду является чемпионом Европы в составе сборной Португалии, пятикратным обладателем «Золотого мяча» и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До «Аль-Насра» Роналду выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».
В сезоне-2024/25 Роналду провел 41 матч в составе «Аль-Насра» и забил 35 голов. Он выступает за саудовский клуб с января 2023 года и с момента перехода в команду стал обладателем лишь одного трофея — клубного Кубка арабских чемпионов. В прошедшем сезоне его клуб завершил выступление в азиатской Лиге чемпионов на стадии полуфинала, где уступил японскому клубу «Кавасаки», а также финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата страны.