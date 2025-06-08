На матче Албании и Сербии снова скандал, 450-й гол Кейна, Нидерланды и Австрия подтвердили статус фаворитов

Юбилей Кейна, Даку против Эраковича
Англия — единственная из больших сборных, которая стартовала в отборочной кампании еще в марте. Причина — в неудачах в прошлой Лиге наций, после чего «Трем львам» пришлось не биться за трофей, а выбираться из дивизиона В. Данная миссия была с успехом решена, после чего временный тренер Ли Карсли вернулся в молодежную сборную и получил от федерации новый контракт до 2027 года. Совсем скоро его команде защищать завоеванное в 2023-м звание чемпионов Европы, а главная сборная Англии под началом Томаса Тухеля выиграли три матча из трех.
Субботний успех англичан — самый скромный по счету. Если весной они дважды забили Албании и трижды Латвии, то главный аутсайдер группы Андорра пропустила лишь раз. Причем голу Кейна, который использовал прострел Мадуэке, предшествовал отраженный вратарем удар Харри. Так что просто зафиксируем результат в таблице и отметим несколько достижений английского снайпера, который забил во всех трех играх с нынешним тренерским штабом. Во-первых, Кейн обошел немца Мирослава Клозе по голам на уровне сборных (72). Во-вторых, общее число результативных ударов игрока «Баварии» на профессиональном уровне достигло отметки в 450 мячей.
Потенциально взрывоопасный матч в Тиране завершился нулевой ничьей, а лучший момент Албании упустил Манай. Исполняя пенальти в добавленное к первому тайму время, он проиграл дуэль Петровичу. Как раз главного неудачника вечера на 62-й минуте сменил форвард «Рубина» Даку. Однако ни казанский бомбардир, ни его партнеры не смогли удивить сербскую оборону, где полный матч провел зенитовец Эракович. Больше того — во втором тайме Сербия была более конкретна в атаке, а вернувшийся в команду снайпер Митрович едва не забил. Его удар головой вытащил из угла Стракоша.
Нулевая ничья в стартовом матче — не самый плохой результат для команды Драгана Стойковича. Что до скандальных ситуаций, которых ждали в первой за десять лет встрече соседей, то их избежать не удалось. Во-первых, вывешенный под сводами арены флаг Сербии оказался самым маленьким по размеру. Во-вторых, трибуны свистом заглушили гимн гостей. А в этот же момент выводившие футболистов на поле дети демонстрировали всегда вызывающий гневную реакция сербов «знак орла».
Группа K
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|2. Албания
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3. Латвия
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|4. Сербия
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|5. Андорра
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
10 июня. Латвия — Албания, Сербия — Андорра.
Грустный юбилей Градецки и десятка Дюмфриса
Первый в отборе матч голландцев был интересен сам по себе, а дополнительной интригой стала дуэль голкиперов. Финские ворота в 100-й раз защищал многолетний первый номер «Байера» Градецки, а его коллега Флеккен недавно оформил переход из «Брентфорда» в леверкузенский клуб и, скорее всего, будет фаворитом возглавившего «аспириновых» Эрика тен Хага. Работы у него в Хельсинки толком не было, тогда как Градецки для начала подставили собственные игроки. Неудачная скидка к своим воротам привела к тому, что открывший счет Депай выскочил один на один.
Не нашлось у финнов и рецептов против мягких подач Гакпо в район дальней штанги. И если Градецки справился с ударом в упор от своего теперь уже бывшего одноклубника Фримпонга (он переходит в «Ливерпуль»), то Дюмфрис шансов вратарю не оставил. Удар под перекладину был столь силен, что голкипер даже не успел поднять руки, а Дюмфрис обошел своего капитана ван Дейка и с 10 голами стал самым результативным защитником «оранжевых» в XXI веке. Для Финляндии итоговые 0:2 — не самый плохой результат, если вспомнить промахи голландцев из хороших позиций, а также сейв Градецки, когда к воротам уже во втором тайме выскакивал Депай. Очевидно, что главным конкурентом для команды Роналда Кумана станет Польша.
Группа G.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Польша
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|2. Финляндия
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|3. Нидерланды
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Литва
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|5. Мальта
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
10 июня. Финляндия — Польша, Нидерланды — Мальта.
Рангник обыграл Луческу, Джеко отменил сенсацию
Слухи регулярно отправляют Ральфа Рангника то в один, то в другой клуб, а он чувствует себя на своем месте в сборной Австрии и после выхода на Евро-2024 нацеливается на мировое первенство. У вечного Мирчи Луческу в Румынии дела обстоят не так радужно, как в Лиге наций. Там все-таки были более скромные соперники, тогда как в отборе на мировое первенство румыны уступили всем конкурентам — Боснии, а теперь и австрийцам.
То, что в первом тайме дело ограничилось одним голом, — заслуга Молдована. Самый яркий сейв вратаря гостей — после удара Забитцера с разворота, когда мяч был остановлен ногой. Но что мог сделать Молдован, когда после вброса аута Вебер поборолся в воздухе, после чего с лета неотразимо выстрелил Грегорич? И точно нет вопросов к вратарю в случае со вторым голом, так как Забитцеру помог рикошет. В концовке уже румыны прилично напрягли оборону хозяев и даже забили, но в целом Австрия подтвердила статус главного фаворита группы.
А на первом месте со стопроцентным результатом сейчас Босния, которая верна себе в том плане, что все три победы одержала с перевесом в один гол. Но все-таки есть большая разница между гостевым выигрышем у Румынии и страданиями во встрече со скромным Сан-Марино. Виноваты же сами балканцы, потому что в первом тайме Демирович пробил не сильно и позволил защитнику вынести мяч с линии, а Баздар и вовсе ухитрился пробить с пары метров мимо пустых ворот. Пришлось менять неудачника на вечно молодого Джеко. И если после подачи бывшего динамовца Шуньича ветеран попал во внешнюю сторону сетки, то пас другого джокера — Дедича — принес Эдину 68-й гол за национальную команду.
Группа H.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Босния
|3
|3
|0
|0
|4-1
|9
|2. Румыния
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|3. Кипр
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4. Австрия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Сан-Марино
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
10 июня. Румыния — Кипр, Сан-Марино — Австрия.