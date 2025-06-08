На матче Албании и Сербии снова скандал, 450-й гол Кейна, Нидерланды и Австрия подтвердили статус фаворитов

Не нашлось у финнов и рецептов против мягких подач Гакпо в район дальней штанги. И если Градецки справился с ударом в упор от своего теперь уже бывшего одноклубника Фримпонга (он переходит в «Ливерпуль»), то Дюмфрис шансов вратарю не оставил. Удар под перекладину был столь силен, что голкипер даже не успел поднять руки, а Дюмфрис обошел своего капитана ван Дейка и с 10 голами стал самым результативным защитником «оранжевых» в XXI веке. Для Финляндии итоговые 0:2 — не самый плохой результат, если вспомнить промахи голландцев из хороших позиций, а также сейв Градецки, когда к воротам уже во втором тайме выскакивал Депай. Очевидно, что главным конкурентом для команды Роналда Кумана станет Польша.