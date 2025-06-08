Что сказал Алиев перед матчем с Северной Македонией? Еще одна потеря и вопрос натурализации

— Товарищеские игры на то и являются товарищескими, чтобы дать возможность игрокам. Кто-то играл, кто-то нет, все в разном состоянии приехали в сборную. Это один из этапов подготовки, мы все распланировали, кто и сколько будет играть. Мы должны опробовать и наших молодых игроках, это все должно внедряться в систему игры сборной. Каждый должен понимать наши принципы, и как действовать на поле. Те, кто будет играть завтра — они все были на поле. Мы посмотрели моральное и физические состояние по игре с Беларусью.