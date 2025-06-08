Тренер сборной Северной Македонии оценил уровень команды Казахстана

Пресс-конференцию посетил именно Стояновски, так как главный тренер Благоя Милевски дисквалифицирован из-за трех желтых карточек в предыдущих турах. В завтрашней игре Милевски не сможет находиться на скамейке запасных, поэтому его функции будет исполнять Стояновски.
— Это квалификационный матч. Мы знаем, что Казахстан — хорошая команда, сильный соперник, мы его уважаем. Мы не смотрим на результаты прошлых матчей, так как каждая игра — это новая история. Мы постараемся добиться хорошего результата.
— Нет ли опасений касательно того, что у ваших игроков будет недостаточно высокий уровень мотивации. В Европе сезон уже завершен, был длительный перелет, а еще в соперниках сборная Казахстана, которая не показывает хорошие результаты в последнее время.
— Большинство наших игроков действительно закончили сезон в клубах. Но на тренировках мы работаем полностью, игровая практика у них имеется. Наша цель — правильно распределять силы, выстраивать расписание игр и тренировок. У нас есть мотивация, так как это не товарищеский матч, а официальная игра. И не важно, какой соперник.
— Кого из игроков сборной Казахстана могли бы выделить?
— Я не выделю кого-то отдельно. Но Казахстан силен именно как команда, как коллектив.