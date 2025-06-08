Тренер сборной Северной Македонии оценил уровень команды Казахстана

— Большинство наших игроков действительно закончили сезон в клубах. Но на тренировках мы работаем полностью, игровая практика у них имеется. Наша цель — правильно распределять силы, выстраивать расписание игр и тренировок. У нас есть мотивация, так как это не товарищеский матч, а официальная игра. И не важно, какой соперник.