Один гол решил судьбу матча Казахстан — Северная Македония

Отметим, что сборная Казахстана имела ряд перспективных моментов. Три из низ завершились ударами в каркас ворот соперника: на 16-й минуте Галымжан Кенжебек пробил в штангу. На 57-й минуте Максим Самородов сотряс перекладину, а на 85-й минуте вышедший на замену Дастан Сатпаев ударил в штангу.