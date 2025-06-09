«Мы их растерзали». Алиев сделал дерзкое заявление после матча с Северной Македонией

— Конечно, поднимите статистику, Бахтиер Зайнутдинов — лучший бомбардир в истории сборной. Вы представляете, будь он там, в центре поля, со своим ударом и со своей «чуйкой»? Его голы нам были необходимы сегодня. Абат Аймбетов с его голевым чутьем — он тоже всегда ходил, искал мотивацию, забивал. Тот же Айбар Жаксылыков. Это тонкое голевое чутье — оно нужно. У македонцев был один такой момент, и Трайковски забил оттуда. Это качество игрока. Мы сегодня атакующим потенциалом эту команду растерзали. Дастан попал в штангу, Самородов… А у них один удар, и это была удача, благодаря которой они оказались сильнее.