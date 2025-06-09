«Мы их растерзали». Алиев сделал дерзкое заявление после матча с Северной Македонией

Встреча на «Астана Арене» завершилась со счетом 1:0 в пользу македонцев.
— Правда ли то, что капитан Асхат Тагыберген завершил международную карьеру?
— Обновление команды — путь медленный. Первый процесс пошел: наш многоуважаемый капитан Асхат Тагыберген набрался мужества и смелости, и он попрощался с национальной сборной. Он сказал об этом в раздевалке, дав понять, что эту дорогу уступает молодым. В раздевалке он попрощался с футболкой национальной сборной.
— Сегодня команда превзошла соперника по большинству статистических показателей: по ударам, по ожидаемым голам, три попадания в каркас… Можно ли сказать, что такие поражения вдвойне обидны для тренера и игроков?
— Когда игроки опустошены, они переживают о том, как они не смогли забить. Они были уверены, что забей один, они забили бы и второй. К сожалению, сегодня Всевышний… Может, он отдаст нам в другом матче. Но я рад, как игроки сегодня выдали хороший матч, где ни один болельщик не осмелится сказать что-то плохое ни о 16-летнем игроке, ни о 35-летнем. Вы видели, куда сегодня прибежал Малый и как он отдал пас?
— Сказалось ли на реализации то, что ряд игроков не были доступны сегодня из-за травм и болезней?
— Конечно, поднимите статистику, Бахтиер Зайнутдинов — лучший бомбардир в истории сборной. Вы представляете, будь он там, в центре поля, со своим ударом и со своей «чуйкой»? Его голы нам были необходимы сегодня. Абат Аймбетов с его голевым чутьем — он тоже всегда ходил, искал мотивацию, забивал. Тот же Айбар Жаксылыков. Это тонкое голевое чутье — оно нужно. У македонцев был один такой момент, и Трайковски забил оттуда. Это качество игрока. Мы сегодня атакующим потенциалом эту команду растерзали. Дастан попал в штангу, Самородов… А у них один удар, и это была удача, благодаря которой они оказались сильнее.
После трех сыгранных туров в активе сборной Казахстана три набранных очка, а у команды Северной Македонии восемь баллов после четырех игр.
Али Алиев
Благоя Милевски
Александр Трайковски
33′
12
Мухамеджан Сейсен
22
Султанбек Астанов
11
Ян Вороговский
2
Сергей Малый
51′
10
Максим Самородов
3
Нуралы Алип
5
Исламбек Куат
79′
8
Асхат Тагыберген
9
Ислам Чесноков
86′
17
Александр Зуев
7
Галымжан Кенжебек
59′
19
Дастан Сатпаев
4
Марат Быстров
81′
21
Алияр Мухамед
23
Столе Димитриевски
13
Стефан Деспотовски
81′
6
Висар Муслиу
64′
5
Джоко Зайков
8
Эзджан Алиоски
10
Энис Барди
11
Дарко Чурлинов
53′
17
Агон Элези
18
Тихомир Костадинов
53′
14
Димитар Митровски
7
Эльиф Эльмас
67′
3
Стефан Ашковски
20
Боян Миовски
67′
19
Милан Ристовски
9
Александр Трайковски
83′
21
Яни Атанасов
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
0
21
Фолы
11
1
Офсайды
1
Главный судья
Филип Глова
(Словакия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти