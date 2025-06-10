Акинфеев рассказал о боязни выходить на улицу после чемпионата мира-2014

Вратарь отметил, что прийти в себя ему помогли близкие, тренеры и партнеры по команде. «Я, например, наверное, сейчас уже научился — спустя годы… Окей, ошибся — но надо проехать дальше, идти с высоко поднятой головой», — добавил Акинфеев.