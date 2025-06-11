Депай повторил рекорд ван Перси, матч в Хельсинки прервали из-за проблем болельщика со здоровьем

В Бухаресте все самое интересное случилось в концовке первого тайма — после того, как арбитр не согласился с мнением ВАР и не стал удалять с поля голкипера киприотов. Румыны после вынужденной паузы словно растерялись, пропустив выход один на один. Однако Андерсон Коррейя стопроцентный момент упустил, а в оставшееся до перерыва время победу хозяевам обеспечил Ман. Сначала он умчался от трех защитников с центра поля и вывел на удар Танасэ, а потом забил сам. У команды Мирчи Луческу шесть очков, но после четырех туров, тогда как Австрия уже вторая со стопроцентным результатом по итогам двух первых игр.