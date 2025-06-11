Депай повторил рекорд ван Перси, матч в Хельсинки прервали из-за проблем болельщика со здоровьем

«Оранжевая» феерия
То, что Нидерланды уверенно выиграют у Мальты, было понятно изначально. Однако у матча в Гронингене существовала своя интрига, ведь Депаю оставалось всего два гола до статуса лучшего бомбардира в истории «Оранжевых». Первый из них Мемфис забил с пенальти. Второй — с линии штрафной отправив мяч под перекладину. Это был 50-й результативный удар форварда «Коринтианса», который сравнялся с Робином ван Перси, и заявка на звание абсолютного рекордсмена. Однако данное историческое событие как минимум до осени отложил поменявший свою звезду на 73-й минуте Роналд Куман.
Прежде чем это произошло, в нетипичном для себя стиле отличился ван Дейк. Голландский капитан забил не после стандарта головой, а отличным дальним ударом. Депай же отметился классным пасом под забегание Симонсу, который эффектно пробил в падении в дальний угол. А эстафету от Мемфиса принял вышедший вместо него Мален. За шесть минут форвард «Астон Виллы» успел оформить дубль и выдать отменный пас Лангу. Тому перед воротами требовалось просто подставить ногу. Итоговые 8:0 — далеко не рекорд. Сан-Марино в 2011-м было разбито со счетом 11:0. А вот старт отборочного цикла мирового первенства с двух побед при разности мячей «плюс 10» — лучший в истории «Оранжевых».
Польша играла без Левандовски, который сначала взял паузу, а потом и вовсе отказался выступать за сборную. Не навсегда, а до тех пор, пока национальную команду тренирует Михал Пробеж, который принял решение передать капитанскую повязку Зелиньски. Так что теперь каждую неудачу «Белых орлов» будут рассматривать через призму данного скандала. И ждать первого повода пришлось недолго — до пенальти, который реализовал выведший финнов вперед Похьянпало.
Дальше проблемы поляков только нарастали. В начале второго тайма в одной атаке их спасли перекладина и Скорупски. Однако голкипер оказался бессилен, когда финны образцово выбежали в контратаку и Антман вывел на пустые ворота Кельмана. Поляки же свой гол буквально выстрадали после вброса аута. Только оперативно развить успех им не удалось, так как арбитр остановил игру и отправил команды в раздевалку. Причина — проблемы со здоровьем у потерявшего сознание болельщика. А после вынужденной паузы в доигровке с одиннадцатью добавленными минутами Финляндия выстояла и завершила летний цикл на первом месте. Понятно, что голландцы с двумя играми в запасе свое возьмут, но с психологической сточки зрения у сборной Суоми маленький праздник.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Финляндия
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|2. Нидерланды
|2
|2
|0
|0
|10-0
|6
|3. Польша
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|4. Литва
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|5. Мальта
|4
|0
|1
|3
|0-11
|1
4 сентября. Литва — Мальта, Нидерланды — Польша.
7 сентября. Литва — Нидерланды, Польша — Финляндия.
Яркий юбилей Митровича
Сербия после поездки в негостеприимную Албанию предсказуемо легко справились с Андоррой: за первый тайм забила аутсайдеру больше, чем тот пропустил от Англии. Солировал в атаке Александар Митрович, который ярко отметил юбилей и оформил хет-трик в 100-м матче за сборную. Чествование бомбардира устроили после финального свистка, и команда отпраздновала это событие словно выиграла какой-то турнир. Пока же сербы на третьем месте. Правда, при отставании от второй строчки на одно очко у них есть две игры в запасе.
Благодарить сербы должны Латвию, которая отобрала очки у Албании. Причем по ходу первого тайма прибалтийская команда получила двойной удар. Сначала не реализовала пенальти, когда Икауниекис проиграл дуэль Стракоше, а потом пропустила. Изначально взятие ворот записали на Маная, но потом в протокол внесли автогол. Не повезло Черномордому, однако именно он в добавленное к первому тайму время сумел сравнять счет.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Англия
|3
|3
|0
|0
|6-0
|9
|2. Албания
|4
|1
|2
|1
|4-3
|5
|3. Сербия
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|4. Латвия
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|5. Андорра
|4
|0
|0
|4
|0-8
|0
6 сентября. Латвия — Сербия, Англия — Андорра.
9 сентября. Албания — Латвия, Сербия — Англия.
Маленький праздник для Сан-Марино
Гегенпрессинг, отцом которого называют Ральфа Рангника, работает и на уровне сборных. Особенно в матчах, где между соперниками есть очевидная разница в классе. Об этом вспомнилось, когда Австрия по ходу первого тайма устроила экзекуцию Сан-Марино. Гости отбирали мяч, мгновенно доставляли его к чужой штрафной и забивали. По большому счету, кроме итоговых цифр в протоколе ничего интересного по итогам второй половины матча не ожидалось. Однако у Сан-Марино даже при крупном поражении случился локальный праздник, когда голкипер Коломбо парировал пенальти и оставил Арнаутовича без хет-трика.
В Бухаресте все самое интересное случилось в концовке первого тайма — после того, как арбитр не согласился с мнением ВАР и не стал удалять с поля голкипера киприотов. Румыны после вынужденной паузы словно растерялись, пропустив выход один на один. Однако Андерсон Коррейя стопроцентный момент упустил, а в оставшееся до перерыва время победу хозяевам обеспечил Ман. Сначала он умчался от трех защитников с центра поля и вывел на удар Танасэ, а потом забил сам. У команды Мирчи Луческу шесть очков, но после четырех туров, тогда как Австрия уже вторая со стопроцентным результатом по итогам двух первых игр.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Босния
|3
|3
|0
|0
|4-1
|9
|2. Австрия
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|3. Румыния
|4
|2
|0
|2
|8-4
|6
|4. Кипр
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|5. Сан-Марино
|4
|0
|0
|4
|1-12
|0
6 сентября. Австрия — Кипр, Сан-Марино — Босния.
9 сентября. Босния — Австрия, Кипр — Румыния.