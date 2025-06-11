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:
Польша
1
П1
X
П2
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0
П1
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Румыния
2
:
Кипр
0
П1
X
П2
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Сан-Марино
0
:
Австрия
4
П1
X
П2
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П1
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Депай повторил рекорд ван Перси, матч в Хельсинки прервали из-за проблем болельщика со здоровьем

Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Источник: Reuters

«Оранжевая» феерия

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа G, 10.06.2025, 21:45
Нидерланды
8
Мальта
0

То, что Нидерланды уверенно выиграют у Мальты, было понятно изначально. Однако у матча в Гронингене существовала своя интрига, ведь Депаю оставалось всего два гола до статуса лучшего бомбардира в истории «Оранжевых». Первый из них Мемфис забил с пенальти. Второй — с линии штрафной отправив мяч под перекладину. Это был 50-й результативный удар форварда «Коринтианса», который сравнялся с Робином ван Перси, и заявка на звание абсолютного рекордсмена. Однако данное историческое событие как минимум до осени отложил поменявший свою звезду на 73-й минуте Роналд Куман.

Прежде чем это произошло, в нетипичном для себя стиле отличился ван Дейк. Голландский капитан забил не после стандарта головой, а отличным дальним ударом. Депай же отметился классным пасом под забегание Симонсу, который эффектно пробил в падении в дальний угол. А эстафету от Мемфиса принял вышедший вместо него Мален. За шесть минут форвард «Астон Виллы» успел оформить дубль и выдать отменный пас Лангу. Тому перед воротами требовалось просто подставить ногу. Итоговые 8:0 — далеко не рекорд. Сан-Марино в 2011-м было разбито со счетом 11:0. А вот старт отборочного цикла мирового первенства с двух побед при разности мячей «плюс 10» — лучший в истории «Оранжевых».

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа G, 10.06.2025, 21:45
Финляндия
2
Польша
1

Польша играла без Левандовски, который сначала взял паузу, а потом и вовсе отказался выступать за сборную. Не навсегда, а до тех пор, пока национальную команду тренирует Михал Пробеж, который принял решение передать капитанскую повязку Зелиньски. Так что теперь каждую неудачу «Белых орлов» будут рассматривать через призму данного скандала. И ждать первого повода пришлось недолго — до пенальти, который реализовал выведший финнов вперед Похьянпало.

Дальше проблемы поляков только нарастали. В начале второго тайма в одной атаке их спасли перекладина и Скорупски. Однако голкипер оказался бессилен, когда финны образцово выбежали в контратаку и Антман вывел на пустые ворота Кельмана. Поляки же свой гол буквально выстрадали после вброса аута. Только оперативно развить успех им не удалось, так как арбитр остановил игру и отправил команды в раздевалку. Причина — проблемы со здоровьем у потерявшего сознание болельщика. А после вынужденной паузы в доигровке с одиннадцатью добавленными минутами Финляндия выстояла и завершила летний цикл на первом месте. Понятно, что голландцы с двумя играми в запасе свое возьмут, но с психологической сточки зрения у сборной Суоми маленький праздник.


ИВНПМО
1. Финляндия42115-57
2. Нидерланды220010-06
3. Польша32014-26
4. Литва30212-32
5. Мальта40130-111

4 сентября. Литва — Мальта, Нидерланды — Польша.

7 сентября. Литва — Нидерланды, Польша — Финляндия.

Яркий юбилей Митровича

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа K, 10.06.2025, 21:45
Сербия
3
Андорра
0

Сербия после поездки в негостеприимную Албанию предсказуемо легко справились с Андоррой: за первый тайм забила аутсайдеру больше, чем тот пропустил от Англии. Солировал в атаке Александар Митрович, который ярко отметил юбилей и оформил хет-трик в 100-м матче за сборную. Чествование бомбардира устроили после финального свистка, и команда отпраздновала это событие словно выиграла какой-то турнир. Пока же сербы на третьем месте. Правда, при отставании от второй строчки на одно очко у них есть две игры в запасе.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа K, 10.06.2025, 21:45
Латвия
1
Албания
1

Благодарить сербы должны Латвию, которая отобрала очки у Албании. Причем по ходу первого тайма прибалтийская команда получила двойной удар. Сначала не реализовала пенальти, когда Икауниекис проиграл дуэль Стракоше, а потом пропустила. Изначально взятие ворот записали на Маная, но потом в протокол внесли автогол. Не повезло Черномордому, однако именно он в добавленное к первому тайму время сумел сравнять счет.


ИВНПМО
1. Англия33006-09
2. Албания41214-35
3. Сербия21103-04
4. Латвия31112-44
5. Андорра40040-80

6 сентября. Латвия — Сербия, Англия — Андорра.

9 сентября. Албания — Латвия, Сербия — Англия.

Маленький праздник для Сан-Марино

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа H, 10.06.2025, 21:45
Сан-Марино
0
Австрия
4

Гегенпрессинг, отцом которого называют Ральфа Рангника, работает и на уровне сборных. Особенно в матчах, где между соперниками есть очевидная разница в классе. Об этом вспомнилось, когда Австрия по ходу первого тайма устроила экзекуцию Сан-Марино. Гости отбирали мяч, мгновенно доставляли его к чужой штрафной и забивали. По большому счету, кроме итоговых цифр в протоколе ничего интересного по итогам второй половины матча не ожидалось. Однако у Сан-Марино даже при крупном поражении случился локальный праздник, когда голкипер Коломбо парировал пенальти и оставил Арнаутовича без хет-трика.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа H, 10.06.2025, 21:45
Румыния
2
Кипр
0

В Бухаресте все самое интересное случилось в концовке первого тайма — после того, как арбитр не согласился с мнением ВАР и не стал удалять с поля голкипера киприотов. Румыны после вынужденной паузы словно растерялись, пропустив выход один на один. Однако Андерсон Коррейя стопроцентный момент упустил, а в оставшееся до перерыва время победу хозяевам обеспечил Ман. Сначала он умчался от трех защитников с центра поля и вывел на удар Танасэ, а потом забил сам. У команды Мирчи Луческу шесть очков, но после четырех туров, тогда как Австрия уже вторая со стопроцентным результатом по итогам двух первых игр.


ИВНПМО
1. Босния33004-19
2. Австрия22006-16
3. Румыния42028-46
4. Кипр31023-43
5. Сан-Марино40041-120

6 сентября. Австрия — Кипр, Сан-Марино — Босния.

9 сентября. Босния — Австрия, Кипр — Румыния.