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Черчесов: о ЧМ-2018 я вспоминаю редко. Неправильно оглядываться назад и жить прошлым

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года в России.

Источник: РИА "Новости"

Турнир проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России под руководством Черчесова на ЧМ дошла до четвертьфинала, где уступила будущим финалистам хорватам по пенальти (2:2 в основное время, 3:4 в послематчевой серии).

— Каждый день был ярок. Если все‑таки выбирать, то, наверное, это проводы с чемпионата мира, когда мы встретились с болельщиками… Но, повторюсь, каждый день на протяжении всего турнира был ярок по‑своему.

О чемпионате мира я вспоминаю редко. По сути, никогда не вспоминаю. Когда ты действующий тренер, неправильно оглядываться назад и жить прошлым. А так, конечно, мы оставили след в истории чемпионатов мира, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».