Газинский: игроков сборной России называли брёвнами? На ЧМ‑2018 удалось доказать обратное

— Да наверное, я не удивлюсь (смеётся). Перед такими турнирами страна должна была объединиться и помочь сборной ментально и морально. Но тяжело судить, я думаю, что все хотят видеть результат здесь и сейчас. Слава богу, нам на турнире удалось доказать обратное, — сказал Газинский в эфире «Матч ТВ».