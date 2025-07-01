«У нас была внутренняя информация от испанцев». Та самая победа России глазами Ромащенко

— Тут я могу говорить много. Правильные слова были сказаны Черчесовым по итогам чемпионата мира, я их хорошо запомнил. Они и могут быть ответом на этот вопрос. «Своей работой, самоотдачей и желанием мы сделали страну командой, а команду — страной». Это, опять же, в точку. Выступление сборной России на чемпионате мира в 2018 году — это огромнейший успех, который останется таким на долгие годы. Практически вся страна участвовала в том празднике, и это заслуга не только парней, но и болельщиков. Они повернулись к команде и были с ней всё это время. Это праздник, который вспоминают с теплотой и ностальгией даже спустя столько лет. Что творилось на Никольской и других центральных улицах и площадях по всей стране…