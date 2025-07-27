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Названо условие для выхода сборной Казахстана на чемпионат мира

Бывший защитник сборной Узбекистана и чемпион КПЛ в составе «Тобола» Олег Сабиров назвал ключевые условия, при которых сборная Казахстана сможет пробиться на чемпионат мира., передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

«Универсального ключа к успеху нет. На результат влияет множество факторов: у нас слабо развита инфраструктура, мало сильных академий со своими полями и базой — таких практически нет. Нет системы подготовки тренеров и других важных элементов.

Когда подойдет поколение — команда выйдет на большой турнир. Это вопрос времени. Мы такие люди, что хотим все и сразу.

Узбекистан тоже не сразу пришел к успеху. Они долго ждали: если не ошибаюсь, дважды были в шаге от чемпионата мира. Помню, в одном из отборов проиграли Иордании по пенальти дома — серия затянулась до 15 ударов. То есть они тоже не сразу вышли на чемпионат мира», — сказал Сабиров в интервью BorodAbata.kz.

Напомним, сборная Казахстана под руководством Али Алиева продолжит отборочный цикл к чемпионату мира в сентябре. 4 числа команда сыграет на выезде с Уэльсом, а уже 7 сентября встретится с Бельгией. После трёх туров казахстанцы занимают четвёртое место в группе J, имея в активе три очка.