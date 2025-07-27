Названо условие для выхода сборной Казахстана на чемпионат мира

«Универсального ключа к успеху нет. На результат влияет множество факторов: у нас слабо развита инфраструктура, мало сильных академий со своими полями и базой — таких практически нет. Нет системы подготовки тренеров и других важных элементов.



Когда подойдет поколение — команда выйдет на большой турнир. Это вопрос времени. Мы такие люди, что хотим все и сразу.



Узбекистан тоже не сразу пришел к успеху. Они долго ждали: если не ошибаюсь, дважды были в шаге от чемпионата мира. Помню, в одном из отборов проиграли Иордании по пенальти дома — серия затянулась до 15 ударов. То есть они тоже не сразу вышли на чемпионат мира», — сказал Сабиров в интервью BorodAbata.kz.