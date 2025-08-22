Трамп раскрыл дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

«Пятого декабря этого года состоится жеребьевка ЧМ-2026. Она пройдет в Центре Кеннеди — некоторые называют его “Центром Трампа”, но пока мы официально его так не называем, может, через неделю», — сказал Трамп в специальном обращении из Овального кабинета.
По его словам, проведение жеребьевки в столице — это «большая честь».
«Это выдающееся событие, величайшее соревнование в мире спорта. Мы гордимся тем, что принимаем лучших спортсменов мира здесь, в культурном центре нашей нации», — добавил он.
На мероприятии также присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино, которого Трамп представил как «усердного человека, делающего феноменальную работу».
«Он только что прилетел из Италии. И он — лучший в своем деле», — отметил американский лидер.