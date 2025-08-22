Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
34.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.80
П2
8.75
Футбол. Англия
22:00
Вест Хэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.89
X
4.10
П2
1.73
Футбол. Испания
22:30
Бетис
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.41
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
23.08
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Ахмат
2
П1
X
П2

Трамп рассчитывает на то, что Путин приедет на чемпионат мира по футболу в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может позвать президента России Владимира Путина на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Об этом Трамп заявил на встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в Овальном кабинете.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Путин, я думаю, возможно, приедет или нет, зависит от того, как будут развиваться события», — сказал Трамп.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится с 11 июня по 18 июля в США, Мексике и Канаде.