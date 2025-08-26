Сантос и Энрике едут к Анчелотти! Два игрока «Зенита» вызваны в сборную Бразилии

А на днях сам Жерсон рассказал — Карло точно смотрит РПЛ, и это вдохновляет местных бразильцев. «Вдохновляет ли меня внимание Анчелотти? Конечно. И я уверен, не только меня. Нас в “Зените” семеро бразильцев, верно? Так что следить будут и за ними, и за другими нашими соотечественниками, которые играют в российских клубах. Да и в целом наблюдать нужно за всеми лигами мира, потому что есть много игроков, которые готовы и хотят получить шанс наилучшим образом представить нашу страну», — рассказал Жерсон в интервью клубной пресс-службе.