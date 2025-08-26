Сантос и Энрике едут к Анчелотти! Два игрока «Зенита» вызваны в сборную Бразилии

Тренерский штаб Карло Анчелотти объявил список игроков, вызванных в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира-2026. Для болельщиков «Зенита» есть хорошие новости — вызов получили защитник петербуржцев Дуглас Сантос и нападающий Луис Энрике!
Минус Винисиус и Неймар
Сборная Бразилии решила вопрос с выходом на ЧМ еще в июне, поэтому матчи против Чили 5 сентября и Боливии 10-го превратились в формальность. Согласно бразильским инсайдам, в них Анчелотти планировал дать отдых звездам и проверить ближайший резерв.
Данные подтвердились — игроки вроде Винисиуса или Родриго (оба — «Реал») не попали в окончательный список на сентябрьские игры, как и другие представители мадридского клуба. Также без вызова остался Неймар — форвард «Сантоса» травмирован, но, по слухам, Анчелотти и не планировал включать его в список. В остальном имена более-менее привычные — полная заявка выглядит так:
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Бенто Крепски («Аль-Наср»), Уго Соуза («Коринтианс»).
Защитники: Алессандро («Лилль»), Алекс Сандро («Фламенго»), Кайо Энрике («Монако»), Дуглас Сантос («Зенит»), Фабрисио Бруно («Крузейро»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Вандерсон де Оливейра («Монако»), Уэсли Франса («Рома»).
Полузащитники: Андрей Сантос («Челси»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Лукас Пакета («Вест Хэм»).
Нападающие: Эстевао («Челси»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Жоао Педро («Челси»), Кайо Жорже («Крузейро»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»).
Правда, российских болельщиков должны приятно удивить два имени: в состав попали игроки «Зенита» Луис Энрике и Дуглас Сантос. И если вызов нападающего ожидался (об этой опции сообщал бразильский ESPN, плюс ранее Энрике играл за сборную), то приглашение Сантоса стало сюрпризом. До этого защитник не играл за пентакампеонов, пусть несколько раз и привлекался к составу.
Еще интереснее, что у Сантоса есть паспорт РФ, он может выступать за сборную России и не считается легионером. Но если он дебютирует за команду Анчелотти, то юридически вновь станет бразильцем — и добавит проблем «Зениту» в свете приближающегося ужесточения лимита на легионеров.
Забавно, но для Анчелотти Сантос оказался интереснее, чем для главного тренера сборной России Валерия Карпина. Последний не включил защитника в расширенный список национальной команды перед сентябрьским сбором, в рамках которого запланированы матчи с Иорданией и ОАЭ. Отметим, что с осени 2024 года (когда Дуглас получил российский паспорт) футболист лишь однажды попал в расширенный список, но в итоговую заявку включен не был.
Анчелотти точно следит за РПЛ — ранее об этом говорил Жерсон
Приглашение Энрике и Сантоса — лучшее подтверждение, что тренер сборной Бразилии, ранее возглавлявший «Реал», следит за российским чемпионатом. Впрочем, Анчелотти не скрывал — будет смотреть РПЛ.
Об этом 66-летний тренер рассказал в июле, когда «Зенит» купил у «Фламенго» Жерсона. «Мы обсуждали эту тему. Я поговорил с ним. Очевидно, это личное решение, не влияющее на решения, которые мы будем принимать перед началом чемпионата мира. Конечно, есть лиги с более высокими требованиями в сравнении с другими, но мы будем оценивать состояние игроков перед ЧМ независимо от лиги. Если это будет Россия — значит, будем анализировать чемпионат России», — заявил тогда итальянец.
А на днях сам Жерсон рассказал — Карло точно смотрит РПЛ, и это вдохновляет местных бразильцев. «Вдохновляет ли меня внимание Анчелотти? Конечно. И я уверен, не только меня. Нас в “Зените” семеро бразильцев, верно? Так что следить будут и за ними, и за другими нашими соотечественниками, которые играют в российских клубах. Да и в целом наблюдать нужно за всеми лигами мира, потому что есть много игроков, которые готовы и хотят получить шанс наилучшим образом представить нашу страну», — рассказал Жерсон в интервью клубной пресс-службе.
Помимо Жерсона за «Зенит» играют шесть бразильцев: Педро, Нино, Густаво Мантуан, Вендел, Энрике и Сантос. Последние двое уже получили вызов — остальные на очереди?
Артем Белинин