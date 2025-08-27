На чемпионате мира по футболу в США ожидают лидеров 48 стран

«Футбол очень важен для большого числа стран мира», и президент США Дональд Трамп «знает это лучше, чем кто бы то ни было», продолжил он. «Думаю, он готов использовать все, что должен, чтобы в действительности обеспечить мир во всем мире. Во многих случаях речь идет о спорте, спортивной дипломатии, являющейся для любых иностранных лидеров, которые необязательно сходятся во мнении [с Трампом], отличной возможностью в действительности сесть [за стол переговоров] и добиться этого (искомых результатов — прим. ТАСС)», — отметил глава рабочей группы.