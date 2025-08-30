Сборная Испании опубликовала заявку на матчи отбора к чемпионату мира — 2026

В списке главного тренера «Фурии Рохи» Луиса де Ла Фуэнте — 26 футболистов из 13 клубов.
Наибольшее представительство в сборной у игроков «Барселоны» (7). По три футболиста вызваны из «Атлетика» и «Арсенала», из мадридского «Реала», «Комо» и «Реала Сосьедад» оказалось по два игрока, из других клубов — по одному.
Полная заявка Испании:
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»);
Защитники: Педро Порро («Тоттенхэм»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Дин Хёйсен («Реал»), Робин Ле Норман («Атлетико»), Пау Кубарси («Барселона»), Дани Вивиан («Атлетик»), Марк Кукурелья («Челси»), Алекс Гримальдо («Байер»);
Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино (оба «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Гави, Педри, Даниэль Ольмо, Фермин Лопес (все «Барселона»);
Нападающие: Альваро Мората, Хесус Родригес (оба «Комо»), Ламин Ямаль, Ферран Торрес (оба «Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).
Напомним, подопечные де ла Фуэнте встретятся с Болгарией (4 сентября) и Турцией (7 сентября) в рамках отбора на ЧМ-2026. Оба матча состоятся на выезде.