Один гол решил исход матча Казахстан — Уэльс в отборе ЧМ-2026

Матч, прошедший в Астане, завершился со счётом 1:0. Решающий гол у гостей на 24-й минуте забил Киффер Мур, удачно сыгравший на добивании после розыгрыша стандартного положения.
Стоит отметить, что казахстанцы могли не только отыграться, но и выйти вперёд. Очень не везло в завершающей стадии атак Галымжану Кенжебеку, которому не хватало точности. Тем не менее игрок словацкого «Кошице» оставил приятное впечатление своей настырностью и нацеленностью на ворота. На 65-й минуте его заменил Ислам Чесноков, который на 83-й минуте мог сравнять счёт, но мяч после его удара прошёл выше ворот.
Несмотря на все старания, казахстанцам не удалось избежать домашнего поражения. В итоге они с 3 очками занимают предпоследнее, четвёртое место, а валлийцы благодаря этой победе набрали 10 очков и вышли на первую строчку в таблице.
Группа J
- Уэльс — 10 очков (5 матчей)
- Северная Македония — 8 очков (4 матча)
- Бельгия — 4 очка (2 матча)
- Казахстан — 3 очка (4 матча)
- Лихтенштейн — 0 очков (3 матча)
Напомним, 7 сентября подопечные Али Алиева сыграют на выезде против сборной Бельгии.
Али Алиев
Крейг Беллами
Киффер Мур
24′
15
Темирлан Анарбеков
6
Алибек Касым
2
Сергей Малый
80′
5
Багдат Каиров
11
Ян Вороговский
21
Дамир Касабулат
3
Нуралы Алип
81′
4
Улар Жаксыбаев
10
Максим Самородов
86′
7
Серикжан Мужиков
8
Рамазан Оразов
86′
20
Даурен Жумат
19
Дастан Сатпаев
87′
23
Оралхан Омиртаев
17
Галымжан Кенжебек
65′
9
Ислам Чесноков
1
Карл Дарлоу
6
Дилан Лоулор
4
Бен Дэвис
3
Неко Уильямс
90+2′
22
Джош Шихан
8
Харри Уилсон
2
Крис Мефам
86′
5
Бен Кабанго
19
Сорба Томас
77′
17
Джордан Джеймс
11
Бреннан Джонсон
65′
20
Дэниэл Джеймс
13
Киффер Мур
65′
18
Марк Харрис
10
Лиам Каллен
77′
7
Дэвид Брукс
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти