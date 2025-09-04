Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Грузия
0
:
Турция
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.20
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Литва
0
:
Мальта
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.20
П2
10.50
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.95
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.20
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Испания
Все коэффициенты
П1
35.00
X
14.00
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Нидерланды
:
Польша
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.08
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Лихтенштейн
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
100.00
X
50.00
П2
1.02
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

Один гол решил исход матча Казахстан — Уэльс в отборе ЧМ-2026

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Уэльса в 5-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Источник: Маржан Куандыкова

Матч, прошедший в Астане, завершился со счётом 1:0. Решающий гол у гостей на 24-й минуте забил Киффер Мур, удачно сыгравший на добивании после розыгрыша стандартного положения.

Стоит отметить, что казахстанцы могли не только отыграться, но и выйти вперёд. Очень не везло в завершающей стадии атак Галымжану Кенжебеку, которому не хватало точности. Тем не менее игрок словацкого «Кошице» оставил приятное впечатление своей настырностью и нацеленностью на ворота. На 65-й минуте его заменил Ислам Чесноков, который на 83-й минуте мог сравнять счёт, но мяч после его удара прошёл выше ворот.

Несмотря на все старания, казахстанцам не удалось избежать домашнего поражения. В итоге они с 3 очками занимают предпоследнее, четвёртое место, а валлийцы благодаря этой победе набрали 10 очков и вышли на первую строчку в таблице.

Группа J

  1. Уэльс — 10 очков (5 матчей)
  2. Северная Македония — 8 очков (4 матча)
  3. Бельгия — 4 очка (2 матча)
  4. Казахстан — 3 очка (4 матча)
  5. Лихтенштейн — 0 очков (3 матча)

Напомним, 7 сентября подопечные Али Алиева сыграют на выезде против сборной Бельгии.

Казахстан
0:1
Первый тайм: 0:1
Уэльс
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа J
4.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Али Алиев
Крейг Беллами
Голы
Уэльс
Киффер Мур
24′
Составы команд
Казахстан
15
Темирлан Анарбеков
6
Алибек Касым
2
Сергей Малый
80′
5
Багдат Каиров
11
Ян Вороговский
21
Дамир Касабулат
3
Нуралы Алип
81′
4
Улар Жаксыбаев
10
Максим Самородов
86′
7
Серикжан Мужиков
8
Рамазан Оразов
86′
20
Даурен Жумат
19
Дастан Сатпаев
87′
23
Оралхан Омиртаев
17
Галымжан Кенжебек
65′
9
Ислам Чесноков
Уэльс
1
Карл Дарлоу
6
Дилан Лоулор
4
Бен Дэвис
3
Неко Уильямс
90+2′
22
Джош Шихан
8
Харри Уилсон
2
Крис Мефам
86′
5
Бен Кабанго
19
Сорба Томас
77′
17
Джордан Джеймс
11
Бреннан Джонсон
65′
20
Дэниэл Джеймс
13
Киффер Мур
65′
18
Марк Харрис
10
Лиам Каллен
77′
7
Дэвид Брукс
Статистика
Казахстан
Уэльс
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
2
5
Штанги, перекладины
2
0
Угловые
6
6
Фолы
12
13
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти