Один гол решил исход матча Казахстан — Уэльс в отборе ЧМ-2026

Стоит отметить, что казахстанцы могли не только отыграться, но и выйти вперёд. Очень не везло в завершающей стадии атак Галымжану Кенжебеку, которому не хватало точности. Тем не менее игрок словацкого «Кошице» оставил приятное впечатление своей настырностью и нацеленностью на ворота. На 65-й минуте его заменил Ислам Чесноков, который на 83-й минуте мог сравнять счёт, но мяч после его удара прошёл выше ворот.